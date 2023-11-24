В Украине зафиксирована вспышка гепатита: угрожает ли она Одессе и области

Ситуация (не) контролируемая?

Гепатит A, более известный как «болезнь Боткина», — это инфекционное заболевание печени. Заражение происходит преимущественно через грязную воду или во время близкого контакта с больным. В отдельных случаях гепатит A вызывает поражение почек, поджелудочной железы, редко приводит к летальному исходу.

Несмотря на то что в Винницкой области за месяц, пока продолжается вспышка, было официально подтверждено около 350 случаев гепатита A, ни в соседних областях, ни в других регионах Украины роста заболеваемости не было. В некоторых областях фиксируются единичные случаи, что случалось и до войны.

Читайте также: Какова ситуация со вспышкой гепатита А в Одесской области

В Одесской городской клинической инфекционной больнице, по состоянию на середину ноября, нет ни одного пациента с гепатитом A. По словам медиков, в Одессе не было крупных вспышек этой болезни с 1995 года. В прошлые годы регистрировались единичные случаи, когда гепатит был завезен из Индии, Египта, Туркменистана и других стран. Однако из-за войны настороженность в отношении гепатита A сохраняется. И поскольку основной путь его передачи — пищевой и контактно-бытовой, то профилактика такая же, как и при острых кишечных инфекциях: личная гигиена в быту и на работе, тщательное мытье рук, овощей, фруктов, употребление проверенной питьевой воды (кипяченой, бутилированной, бюветной). A самым эффективным способом профилактики остается вакцинация.

Прививки рекомендованы, но недоступны

Вакцинация против гепатита A является рекомендованной, то есть не включена в Национальный календарь прививок. Поэтому вакцину пациенты покупают за свой счет. В Украине зарегистрировано два таких препарата: «Харвикс» (детский вводится детям от года до 18 лет, взрослый — от 19 лет) и «Твинрикс» (защищает также от гепатита В и рекомендован взрослым и детям от 1 года). Схема вакцинации, то есть количество доз и интервал между ними, зависит от вида препарата и возраста пациента.

Обычно прививки от гепатита A рекомендуют перед поездками в страны, где это заболевание распространено, а также медицинским работникам, людям, которые контактировали с больным и ранее не болели, тем, кто работает в заведениях общественного питания, на предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных объектах. Во время войны вакцинироваться советуют также военнослужащим.

Проблема лишь в том, что из-за вспышки в Винницкой области запрос на прививки резко увеличился, и препараты исчезли из аптечной сети. Кое-где вакцины есть в медицинских учреждениях. Об их наличии и доступности можно спросить семейного врача.