Военное положение в Одессе, день 24-й: бесплатный обед на одесской улице

Много чего одесситы за многие годы наблюдали в одесском Новощепном ряду (бывшая Эстонская) – и полный «раздрай», и полное преображение. Но чтобы такое! Вот оно, военное положение в городе: рядом с входом в Преображенский парк каждый мог угоститься бесплатным полноценным обедом, приготовленным рестораном кавказской кухни «Тархун».

Да, у каждого теперь свое место в период войны. Ресторан «Тархун» находится в самом Преображенском парке. С началом войны здесь тоже стали в строй: стали готовить обеды для ВСУ и Теробороны города. Заодно стали кормить стариков и неимущих – тем, кому сейчас очень тяжело.

А сегодня, 19 марта, работники ресторана устроили сытный и бесплатный обед прямо на улице.

Заправляет здесь всем Георгий Карелидзе. Только успели вынести огромный чан с дымящимся первым блюдом, подхожу к нему. На мое обыденное «Добрый день!», Георгий отвечает: «Слава Украине!».

Он – грузин, пять лет живет в Одессе. Говорит, что подобные благотворительные обеды в ресторане будут стараться устраивать как можно чаще.

Этот человек немногословен, услышала от него лишь короткое: «Помогаем, всем, кому можем и всем, чем можем» – и Георгий тут же занялся делами.

А дел много, очень много. И чтобы еда не успела остыть, и чтобы хватило всем (сегодня было приготовлено более 200 обеденных порций), и чтобы одноразовая посуда была расставлена так, чтобы было наиболее удобно.

Команда ресторана «Тархун» не подвела: все работали слаженно и точно, словно всю жизнь кормили одесситов в таких вот условиях – прямо на улице. Вкусно. Бесплатно. Сытно.

Спасибо!

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