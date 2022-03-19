Новости Одессы и Одесской области

Военное положение в Одессе, день 24-й: бесплатный обед на одесской улице

Военное положение в Одессе, день 24-й: бесплатный обед на одесской улице

Много чего одесситы за многие годы наблюдали в одесском Новощепном ряду (бывшая Эстонская) – и полный «раздрай», и полное преображение. Но чтобы такое! Вот оно, военное положение в городе: рядом с входом в Преображенский парк каждый мог угоститься бесплатным полноценным обедом, приготовленным рестораном кавказской кухни «Тархун».

Рецепты

Да, у каждого теперь свое место в период войны. Ресторан «Тархун» находится в самом Преображенском парке. С началом войны здесь тоже стали в строй: стали готовить обеды для ВСУ и Теробороны города. Заодно стали кормить стариков и неимущих – тем, кому сейчас очень тяжело.

Читайте также: Вкусный и бесплатный хлеб: как кафе на одесской Соборке перестроило свою работу в дни войны

А сегодня, 19 марта, работники ресторана устроили сытный и бесплатный обед прямо на улице.

Заправляет здесь всем Георгий Карелидзе. Только успели вынести огромный чан с дымящимся первым блюдом, подхожу к нему. На мое обыденное «Добрый день!», Георгий отвечает: «Слава Украине!».

Георгий Карелидзе

Он – грузин, пять лет живет в Одессе. Говорит, что подобные благотворительные обеды в ресторане будут стараться устраивать как можно чаще.

Этот человек немногословен, услышала от него лишь короткое: «Помогаем, всем, кому можем и всем, чем можем» – и Георгий тут же занялся делами.

А дел много, очень много. И чтобы еда не успела остыть, и чтобы хватило всем (сегодня было приготовлено более 200 обеденных порций), и чтобы одноразовая посуда была расставлена так, чтобы было наиболее удобно.

Команда ресторана «Тархун» не подвела: все работали слаженно и точно, словно всю жизнь кормили одесситов в таких вот условиях – прямо на улице. Вкусно. Бесплатно. Сытно.

Спасибо!

Фото автора

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить