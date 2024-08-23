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«Покупайте нашу красоту!»: цены на одесском Привозе 23 августа

«Покупайте нашу красоту!»: цены на одесском Привозе 23 августа

Привоз в августе… Людей – тьма: короткие ссоры, периодически – громкие недоразумения… Ни слова о жаре, потому что она уже так «достала», что люди пытаются ее «не замечать»… Ну и, конечно, целая палитра овощей-фруктов и всего прочего – на всякий вкус и кошелек.

«Никакой рыбы!»

Женщина – мужу:

– Никакой рыбы! Вот будет прохладно – будем покупать. А так боюсь. Нам ко всем проблемам еще отравления не хватало!

Продавщица, услышав это:

– Какое отравление, золото вы мое?! Та вы скорее отравитесь овощами. У нас же рыбка свеженькая, только-только выловили.

– Ой, не рассказывайте мне сказки!

– Да какие же сказки? Это же реальность…

Рыбные ряды Привозе

В овощных рядах:

– Покупайте нашу красоту!

– Что вы имеете в виду? Картошку или синие?

– Я имею в виду все, что вы здесь видите… Вот только не трогайте, не трогайте. Красоту нужно покупать, а не щупать. Глазами смотреть, выбирать…

– Ну, не знаю. Я к вашей красоте сначала должен прикоснуться!..

– О, какой же вы интересный мужчина!..

Одесский Привоз в августе: овощи

Щупать – не щупать, так это ваше (и продавцов) дело, а вот что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 25-35 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 20-60 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 30-40 грн;
  • огурцы – 40-70 грн;
  • сладкий перец – 40-65 грн;
  • баклажаны – 25-35 грн;
  • капуста – 30-40 грн;
  • чеснок – 120-130 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • кукуруза (за один кочан) — 5-10 грн;
  • зелень в пучках – от 15-20 грн.
Торговля зеленью на Привозе
Помидоры на Привозе
Овощные ряды одесского Привоза
Покупательница на Привозе

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 20-40 грн;
  • груши – 30-50 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 45-70 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики — 25-50 грн;
  • сливы – 20-40 грн;
  • абрикосы – 30-60 грн;
  • арбузы – 10-20 грн;
  • дыни – 25-40 грн;
  • виноград — 50-90 грн.
Фрукты на Привозе
Привоз: крытый корпус
Персики на Привозе
Арбузы на Привозе

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 18-80 грн;
  • брынза – 150-220 грн;
  • сыр – 70-100 грн.
Цены на яйца в конце августа на Привозе
Привоз: молочный корпус

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.
Привоз: мясной корпус
В мясном корпусе одесского Привоза
Сало на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 170-180 грн;
  • шея – 200-230 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-280 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 80-100 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • карп – 50-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: «А мне уже хочется сала»: цены на одесском Привозе в разгаре августа.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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