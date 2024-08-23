«Покупайте нашу красоту!»: цены на одесском Привозе 23 августа

«Никакой рыбы!»

Женщина – мужу:

– Никакой рыбы! Вот будет прохладно – будем покупать. А так боюсь. Нам ко всем проблемам еще отравления не хватало!

Продавщица, услышав это:

– Какое отравление, золото вы мое?! Та вы скорее отравитесь овощами. У нас же рыбка свеженькая, только-только выловили.

– Ой, не рассказывайте мне сказки!

– Да какие же сказки? Это же реальность…

В овощных рядах:

– Покупайте нашу красоту!

– Что вы имеете в виду? Картошку или синие?

– Я имею в виду все, что вы здесь видите… Вот только не трогайте, не трогайте. Красоту нужно покупать, а не щупать. Глазами смотреть, выбирать…

– Ну, не знаю. Я к вашей красоте сначала должен прикоснуться!..

– О, какой же вы интересный мужчина!..

Щупать – не щупать, так это ваше (и продавцов) дело, а вот что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25-35 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 20-60 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 30-40 грн;

огурцы – 40-70 грн;

сладкий перец – 40-65 грн;

баклажаны – 25-35 грн;

капуста – 30-40 грн;

чеснок – 120-130 грн;

морковь – 25-35 грн;

кукуруза (за один кочан) — 5-10 грн;

зелень в пучках – от 15-20 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 20-40 грн;

груши – 30-50 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 45-70 грн;

малина – 90-120 грн;

персики — 25-50 грн;

сливы – 20-40 грн;

абрикосы – 30-60 грн;

арбузы – 10-20 грн;

дыни – 25-40 грн;

виноград — 50-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 18-80 грн;

брынза – 150-220 грн;

сыр – 70-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-250 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-180 грн;

шея – 200-230 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-280 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 80-100 грн;

караси – 70-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;

судак – 170-240 грн;

карп – 50-120 грн.

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