«Покупайте нашу красоту!»: цены на одесском Привозе 23 августа

Привоз в августе… Людей – тьма: короткие ссоры, периодически – громкие недоразумения… Ни слова о жаре, потому что она уже так «достала», что люди пытаются ее «не замечать»… Ну и, конечно, целая палитра овощей-фруктов и всего прочего – на всякий вкус и кошелек.
«Никакой рыбы!»
Женщина – мужу:
– Никакой рыбы! Вот будет прохладно – будем покупать. А так боюсь. Нам ко всем проблемам еще отравления не хватало!
Продавщица, услышав это:
– Какое отравление, золото вы мое?! Та вы скорее отравитесь овощами. У нас же рыбка свеженькая, только-только выловили.
– Ой, не рассказывайте мне сказки!
– Да какие же сказки? Это же реальность…
В овощных рядах:
– Покупайте нашу красоту!
– Что вы имеете в виду? Картошку или синие?
– Я имею в виду все, что вы здесь видите… Вот только не трогайте, не трогайте. Красоту нужно покупать, а не щупать. Глазами смотреть, выбирать…
– Ну, не знаю. Я к вашей красоте сначала должен прикоснуться!..
– О, какой же вы интересный мужчина!..
Щупать – не щупать, так это ваше (и продавцов) дело, а вот что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25-35 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 20-60 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 30-40 грн;
- огурцы – 40-70 грн;
- сладкий перец – 40-65 грн;
- баклажаны – 25-35 грн;
- капуста – 30-40 грн;
- чеснок – 120-130 грн;
- морковь – 25-35 грн;
- кукуруза (за один кочан) — 5-10 грн;
- зелень в пучках – от 15-20 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 20-40 грн;
- груши – 30-50 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 45-70 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики — 25-50 грн;
- сливы – 20-40 грн;
- абрикосы – 30-60 грн;
- арбузы – 10-20 грн;
- дыни – 25-40 грн;
- виноград — 50-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 18-80 грн;
- брынза – 150-220 грн;
- сыр – 70-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-250 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-180 грн;
- шея – 200-230 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-280 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 80-100 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;
- судак – 170-240 грн;
- карп – 50-120 грн.
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