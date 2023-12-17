«Плен убивает»: в Одессе состоялась акция в поддержку военнопленных (видео)

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Несколько десятков родных и близких военных, которые сегодня находятся в российском плену, вышли на проспект Шевченко. Таким способом они показали, что остаются люди, которые каждый день ждут их домой.

С флагами Украины, боевыми флагами, лозунгами и фото военных одесситы пытаются привлечь внимание Украины и мира. Ведь накануне праздников, когда все семьи собираются за праздничными столами, частицы их семей окликнут в плену врага.

По надписям на плакатах и ​​флагах видно, кого ждут одесситы — защитников Змеиного, пограничников и морпехов из Мариуполя, защитников «Азовстали».

Для многих это будет вторая зима в плену. Родные пишут на плакатах: «Сейчас все в плену праздников. А кто-то в плену на праздники», «Свободные должны бороться за пленных», «Будь голосом пленных».

Последний публичный обмен пленными состоялся в августе 2023 года. С тех пор россия блокирую эту процедуру. В течение полугода смогли вернуть только тела погибших защитников.

Хотя, по словам президента Владимира Зеленского, обмены военнопленными Украины и россии продолжаются: они непубличны и часто происходят прямо на поле боя.

По официальным данным, россияне держат в плену по крайней мере 4337 украинцев, в том числе более 3500 — военные.

По словам заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко, на сегодняшний день в Украине пропавшими в особых обстоятельствах считаются 26 тысяч человек. Из них пропавших без вести 11 тысяч – это гражданские, и около 15 тысяч – это военные.

Поэтому реальное количество пленных, ежедневно живущих в русских застенках, может быть значительно больше.