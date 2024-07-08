В Одессе бесплатно стерилизуют уличных кошек: как это сделать

Программа стерилизации бездомных животных в Одессе работает уже несколько лет. «Одесская Жизнь» рассказывает, где в Одессе в 2024 году можно бесплатно стерилизовать уличную кошку и что для этого нужно.
В Одесском горсовете сообщили, что стерилизацией бездомных животных занимается Коммунальное предприятие «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского городского совета. Также к программе подключены несколько частных клиник.
Где в Одессе бесплатно стерилизовать кошку
Адреса клиник в Одессе:
Пересыпской район
КП «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского городского совета
— Атамана Головатого, 32, тел. 048 7988284.
График работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18.00, пятница с 09:00 до 16:45.
Киевский район
Клиника «Зоология»
— ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 73/1,
тел. +380959259169
График работы: со вторника по субботу с 10:00 до 19:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.
Приморский и Хаджибейский районы
ООО «ТИНА 2008»
— ул. Софиевская, 32, тел. 048 7036914;
— ул. Партизанская, 8, тел. 048 7032887.
График работы: без выходных с 09:30 до 17:00.
Как бесплатно стерилизовать уличную кошку
Чтобы бесплатно стерилизовать уличную кошку, нужно выполнить следующие шаги:
- записаться на прием первого числа месяца по указанным телефонам;
- принести в определенную дату и время кота/кошку вместе с фото среды ее проживания (на любом удобном носителе);
- на следующий день в определенное время забрать бездомных животных и отпустить в среду их обитания.
В Одессе уже несколько лет проводятся биостерилизация и вакцинация бездомных животных за бюджетные средства. Это позволяет гуманным способом значительно уменьшить популяцию животных, улучшить их состояние здоровья, продолжительность жизни и уменьшить распространение среди животных инфекционных болезней, угрожающих эпидемической ситуации.
В течение 2023 года биостерилизовано и вакцинировано 791 кота/кошку и 1351 бездомную собаку. Эти животные в дальнейшем возвращены в ареал своего пребывания.
Городская Программа работает и в 2024 году. По состоянию на 1 июля уже биостерилизовано 222 котов и кошек.
Фото: «Думская»