В Одессе бесплатно стерилизуют уличных кошек: как это сделать

В Одесском горсовете сообщили, что стерилизацией бездомных животных занимается Коммунальное предприятие «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского городского совета. Также к программе подключены несколько частных клиник.

Где в Одессе бесплатно стерилизовать кошку

Адреса клиник в Одессе:

Пересыпской район

КП «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского городского совета

— Атамана Головатого, 32, тел. 048 7988284.

График работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18.00, пятница с 09:00 до 16:45.

Киевский район

Клиника «Зоология»

— ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 73/1,

тел. +380959259169

График работы: со вторника по субботу с 10:00 до 19:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

Приморский и Хаджибейский районы

ООО «ТИНА 2008»

— ул. Софиевская, 32, тел. 048 7036914;

— ул. Партизанская, 8, тел. 048 7032887.

График работы: без выходных с 09:30 до 17:00.

Как бесплатно стерилизовать уличную кошку

Чтобы бесплатно стерилизовать уличную кошку, нужно выполнить следующие шаги:

записаться на прием первого числа месяца по указанным телефонам; принести в определенную дату и время кота/кошку вместе с фото среды ее проживания (на любом удобном носителе); на следующий день в определенное время забрать бездомных животных и отпустить в среду их обитания.

В Одессе уже несколько лет проводятся биостерилизация и вакцинация бездомных животных за бюджетные средства. Это позволяет гуманным способом значительно уменьшить популяцию животных, улучшить их состояние здоровья, продолжительность жизни и уменьшить распространение среди животных инфекционных болезней, угрожающих эпидемической ситуации.

В течение 2023 года биостерилизовано и вакцинировано 791 кота/кошку и 1351 бездомную собаку. Эти животные в дальнейшем возвращены в ареал своего пребывания.

Городская Программа работает и в 2024 году. По состоянию на 1 июля уже биостерилизовано 222 котов и кошек.

Фото: «Думская»