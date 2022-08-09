Одесситам рассказали, как стерилизовать уличных кошек и собак

Программа по бесплатной стерилизации бездомных животных возобновит свою работу в Одессе. Ее проводит общественная организация GladPet.

Стерилизацию будут производить в ветеринарной клинике “Эксвет”, а финансирует проект международная организация Veterinarians without Borders («Ветеринары без границ»).

В сообщении GladPet сказано, что с началом войны количество котиков и собачек на улице увеличилось в разы из-за отъезда за границу их хозяев. Один из вариантов решения этой проблемы — стерилизация, которая останавливает процесс размножения и не дает новому потомству страдать от жизни на улице.

К стерилизации допускаются уличные коты и собаки, которые находятся на попечении граждан г. Одессы, или содержащиеся в приютах г. Одессы. Они должны быть здоровы, любые проявления заболеваний являются противопоказанием к операции.

Чтобы записать животных на стерилизацию, нужно позвонить по телефону +38 097 295 44 21 с 10:00 до 12:00 с понедельника по пятницу включительно. Количество мест ограничено. Количество животных от одного опекуна не ограничено.

Как правильно доставить животное в клинику:

Кот должен быть в плотном герметичном и закрытом специальном боксе.

Собака должна быть в ошейнике с поводком и в наморднике или в клетке.

Животное нужно правильно кормить перед операцией – голод не более 4 часов, смотрите рекомендации.

Опекун ОБЯЗАТЕЛЬНО должен иметь при себе паспорт.

Обязательно предоставление фото животного во внешней среде (как подтверждение, что он проживает на улице или в приюте).