Бакша: о сложностях жизни в позабытом селе и спасенной 200-летней иконе

Услышал их неторопливую беседу о болячках, осевших не очень и стариков 68-летнюю Любовь Манченко, 67-летнюю Елизавету Чудную и 79-летнюю Лидию Непогода.

Велась речь и о других наболевших хлопотах. Надеются бабушки, что власть имущие обратят внимание и на их деревню.

Бакша производит приятное впечатление своими чистыми улицами, первым памятником на Одесщине «Небесной Сотни», фонтаном (правда, без воды) с клумбой, зданиями школы и Дома культуры. Кое-что из колхозно-советского наследия понемногу зарастает сорняком. Ведь за неимением средств благоустройством нескольких сел занимается только один работник. Правда, на толоку по уборке выходят многие.

Нет почты, банкоматов и автобусного сообщения

На здании деревенского почтамта, торжественно открытого в далеком 1968, красуется рекламный плакат «Куплю паи». А пенсионерки жалуются, что стационарное отделение с первого июня закрылось, а выездное только на час-другой приедет, так что кому не удастся решить свои вопросы — будет ждать следующего посещения почтовиков. Утешает, что пенсию будут развозить по домам. Обидно, но в Бакше ни один банк не установил банкомата, поэтому педагоги, работники местного самоуправления, медики и культработники вынуждены ехать в Саврань за деньгами.

Регулярное автобусное сообщение с Савранью, не говоря о райцентре Подольск, остается самой большой проблемой жителей Бакши и старостата – его просто нет. Хотя есть собственная автостанция «Бакша», украшенная мозаикой и с новыми пластиковыми окнами и дверями. Пораженные рытвинами автодороги требуют немедленного если не капитального, то хотя бы ямочного ремонта. Летом в населенные пункты водители прокладывают полевые тракты. В непогоду не каждый автомобилист рискнет отправиться в опасный путь. Только при крайней необходимости.

Малые пенсии и отсутствие профессиональных врачей

Больше о своей жизни-бытии поведала Любовь Рудольфовна Манченко, бывшая воспитательница детского сада. После закрытия дошкольного учреждения женщина, отдав работе почти три десятилетия, заболела. Но не сложила руки. Рассказала, что хватается за любую возможность, чтобы заработать, потому что пенсии на жизнь, а тем более на лечение, не хватает. Поэтому бралась вязать веники. За крепкими перевеслами, когда ходил автобус, ездила в Саврань. Сейчас с сыном занимаются сбором ягод шиповника. Чтобы дали хорошую цену за товар, его нужно везти в Любашевку.

Зимой с женщиной случилась еще одна неприятность: упав, она повредила левое плечо. Теперь нуждается в замене сустава, но цена неподъемная. Хотя в деревне и работает медицинская амбулатория с опытным врачом и заботливой медсестрой, однако профессиональных специалистов, в том числе травматолога, и в самой Савране не найти. Надо ехать в область. Как-то узнала, что в поселковой больнице будет принимать травматолог. Уехала, а назад нечем было вернуться. Добралась в деревню с большим трудом.

Обитает Любовь Рудольфовна в старой, но ухоженной хижине. Помогает сын. Неподалеку резвится родительский дом, где женщина хранит разное зелье и шиповник. Дочь-учительница, которая работает в Белгороде-Днестровском, наведывается изредка.

Помогает икона и крест

— Со всеми испытаниями мне помогает справиться икона «Сретение Господне». Это святое лицо спасла моя бабушка Оксана в 50-х годах прошлого века, когда снова начали уничтожать храмы и разбивать иконостасы. Тогда в Бакшу в сельсовет из близлежащих деревень привозили иконы, а местный сторож рубил святые лики и сжигал ими плиту. Такой получил приказ от власти. Узнав об этом, моя набожная бабушка взяла четвертку самогонки и уговорила мужа отдать ей четыре иконы и креста, которым священник благословлял верующих, — рассказала женщина. — В наследство от бабушки и остались эти икона и крест.

После рассказа Любовь Рудольфовна, решившись, показала небольшую икону, вырванную из какого-то иконостаса.

На полотне богомаз лет 200 назад создал сюжет из Ветхого Завета, когда Мария на 40-й день после рождения Иисуса Христа пришла вместе с Младенцем и Иосифом в Иерусалимский храм. Там их встретил праведник Симеон Богоприемец, получивший знак, что не умрет до тех пор, пока не увидит спасителя. Взяв младенца на руки, Симеон заявил, что это Сын Божий и назвал его Мессией. Пророчица Анна подтвердила, что видит перед собой будущего спасителя человеческого рода.

Из какого храма происходит святой лик, неизвестно. Тогда в самой Бакше уничтожили сакральное сооружение, освященное в честь святого Дмитрия. Первая церковь, известная с 1793 года, сгорела в 1800 году. Новый храм с резным деревянным, вызолоченным иконостасом и иконой Казанской Божией Матери окрасил деревню в 1815 году. Подверглись разорению церкви св. Иоакима и Анны в Гетмановке, Покровы Пресвятой Богородицы в Иосифовке, св. Михаила в Капустянке, Рождества Богородицы в Неделковом.

— Каждый день молюсь перед иконой о своем здоровье, своем роде, чтобы мир пришел на родную землю, чтобы моя родная деревня стала красивой и привлекательной, как и раньше, — добавила Любовь. Рудольфовна.

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