80 коз: женщина с Одесщины превратила хобби в собственное дело (видео)

У Елены Дроздовской было несколько породистых коз в подсобном хозяйстве. А еще она предстала перед выбором: чем заняться после образования на базе Любашевского района двух территориальных громад.

Бывший сельский голова долго взвешивала все «за» и «против». Когда узнала, что государство финансово поддерживает тех, кто создает молочные фермы разных направлений, приняла окончательное решение. Решилась еще и потому, что поддержал руководитель фермерского хозяйства «Гранат» Анатолий Артеменко. Будущее стадо он предложил содержать на одной из бывших гвоздовских молочно-товарных ферм без уплаты аренды.

Навела справки, кто продает животных, о ценовой политике. Решила не экономить, а ставку делать на породу, и вскоре стадо пополнила козками англо-нубийской породы, красавицами с длинными ушами. В составе их молока больше белка, и оно более пригодно для сыроделия.

Козы зааненской породы и ламанчи

Потом закупила коз зааненской породы и ламанчи. Сегодня у хозяйки фермы пятьдесят дойных коз и тридцать козочек. Доятся они с апреля по октябрь дважды в день. Для этого есть доильный аппарат.

— У нас дисциплина, — рассказывает владелица фермы. — Первыми в отсек для доения подходят три сестренки, а дальше все по очереди — никаких сбоев. Только Кралю после аппарата нужно добавлять вручную.

Женщина с козочками разговаривает как с детьми, называет по именам. Здесь и Фиеста, и Камила, и Краля, и Няша. Не обошлось, конечно, без Байрактара и Джавелины.

— Вот эта мини-козочка Меланка, — знакомит нас хозяйка фермы, — родилась 13 января, на Меланку и Василия. Хоть и маленькая, но уже доится. У нас есть Чернушка, Белочка, даже Коко Шанель.

Нынешняя зима оказалась не суровой, поэтому стадо было и на выпасе. Но животным нужно и зерно, его за год скормлено четыре тонны.

Выгодное расположение фермы еще и тем, что здесь есть где выпасать стадо. Чтобы не тратить время на этот процесс, женщина приобрела электропастуха.

Для того чтобы управлять таким хозяйством, нужно здесь жить. Елена сразу это поняла и приступила к ремонту бывшего дома животновода. Спальня и гостиная уже готовы. Начат ремонт ванной и помещения с отдельным входом для переработки молочной продукции.

Самыми первыми помощниками Елены являются ее мама Валентина Николаевна и дочь — восьмиклассница Мирослава.

Первая изготовленная брынза поехала на передовую. Несмотря на огромную занятость, Елена Дроздовская активно участвовала в изготовлении мясных тушенок для бойцов ВСУ. Ясеновчане самоорганизовались еще в начале войны и сносили продукты, банки в Елизаветы Иваш, где и производили тушенку.

— Пока что делаю брынзу, которая относится к мягким сырам, — делится Елена, — она лучше всего получается. Заготовила ферменты и закваски для изготовления феты, утки, халума. Мечтаю пойти на курсы сыроделия сулугуни, моцареллы.

Очень непросто сегодня со сбытом изготовленной продукции. Сначала брынзу Елена продавала среди знакомых, на рынке в Любашевке, теперь каждую пятницу посещает Привоз.

Дальнейшие планы владелицы фермы

Одна из коз, Фиеста, привезенная из Коломыи. Наша героиня считает, что не случайно. Она мечтает создать и в этом краю горную долину.

— Здесь есть своеобразные холмы и долинки. Убеждена, здесь приживутся и пихты, климат у нас хороший, как и земля. И будет в Одесской области своя горная долина, — говорит Елена.

Поговорили и о связях с местными властями.

— У меня ситуация лучше, чем у Светланы Масловой из Любашевской общины, — говорит Елена Дроздовская. — Ей власть ставит палки в колеса. Мне повезло с поддержкой от Анатолия Артеменко. Но своей громаде я, наверное, неинтересна. Хотя власти, учитывая положение дел в животноводческой отрасли, должны делать все, чтобы количество таких ферм росло. А у нас почти везде разорили пастбища, так где же людям выпасать скот?

В центре Ясенова у нашей героини есть добротный собственный дом, который с ранней весны и до поздней осени утопает в цветах. Такая приятная визитка Елены Дроздовской — женщины, способной воплощать в жизнь амбициозные планы. Кстати, в прошлом году Елена получила второй диплом о высшем образовании юриста, окончив заочно Харьковскую юридическую академию.

Анастасия ОЛЕЙНИК

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