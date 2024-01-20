Что за праздник Бабинден отмечают в Одесской области и при чем тут женщины

В Украине у этого дня нет официального статуса, но в украинской Бессарабии он занимает почетное место в праздничном календаре. Болгарский народный женский праздник посвящен повивальным бабкам — акушеркам и тем, кто подарил себе и миру дитя. В Болгарии этот праздник отмечают 8 января, в украинском Буджаке – 21 января.

Праздник отмечают в болгарских селах. Молодые женщины собираются небольшими группами и навещают акушерок или взрослых женщин, которые, даже если не принимали роды, то обязательно давали ценные советы будущим роженицам.

Виновницам народного праздника по старинному болгарскому обычаю омывают руки, выказывая тем самым большое уважение, и дарят небольшие подарки. А они в ответ, также по древнему обычаю, руки не вытирают, а стряхивают воду, приговаривая: «Сколько капель – столько детей».

После совершения ритуала все женщины устраивают небольшое застолье, состоящее из традиционных болгарских блюд – баницы, голубцов, капусты с рисом. Любопытно, что за праздничную трапезу мужчин в этот день не приглашают и даже наказывают, если они решат нарушить женскую идиллию. Вообще, на Бабинден мужчинам лучше не попадаться на глаза женщинам. Это абсолютно женский день, поэтому группы женщин, разгуливающие по селу, над мужчинами стараются всячески подтрунивать, грозить розгами и прогонять с улицы.

За столом звучат пожелания здоровья для женщин и детей, а также тосты о всеобщем благополучии.