Що за свято Бабінден відзначають на Одещині і до чого тут жінки

В Україні цей день не має офіційного статусу, але в українській Бессарабії він посідає почесне місце у святковому календарі. Болгарське народне жіноче свято присвячене повивальним бабкам — акушеркам і тим, хто подарував собі та світу дитя. У Болгарії це свято відзначають 8 січня, в українському Буджаку — 21 січня.

Свято відзначають у болгарських селах. Молоді жінки збираються невеликими групами і відвідують акушерок або дорослих жінок, які, навіть якщо не приймали пологи, то обов’язково давали цінні поради майбутнім породіллям.

Винуватицям народного свята за старовинним болгарським звичаєм омивають руки, виявляючи тим самим велику повагу, і дарують невеликі подарунки. А вони у відповідь, також за давнім звичаєм, руки не витирають, а струшують воду, примовляючи: «Скільки крапель — стільки дітей».

Після здійснення ритуалу всі жінки влаштовують невелике застілля, що складається з традиційних болгарських страв — баниці, голубців, капусти з рисом. Цікаво, що за святкову трапезу чоловіків цього дня не запрошують і навіть карають, якщо вони вирішать порушити жіночу ідилію. Взагалі, на Бабінден чоловікам краще не потрапляти на очі жінкам. Це абсолютно жіночий день, тому групи жінок, які розгулюють селом, над чоловіками намагаються всіляко жартувати, погрожувати різками і проганяти з вулиці.

За столом звучать побажання здоров’я для жінок і дітей, а також тости про загальне благополуччя.