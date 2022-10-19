Архитектурные тайны Одессы: где искать «дом с совой» и «ударами бича»?

Доходный дом Косаговской, что на улице Нежинской, 66, – яркий пример орнаментального модерна. Это здание очень ценно с архитектурной точки зрения, так как домов подобного стиля в Одессе очень мало.

Хотя дом и представляет собой памятник архитектуры, ни точная дата его строительства, ни имя архитектора неизвестны. Предполагается только, что здание было построено не позже 1905 года, а авторство проекта может принадлежать одному из двух одесских архитекторов – Моисею Линецкому или Маврикию Рейнгерцу. При этом возможно, что они работали в соавторстве.

До того, как был выстроен «дом с совой», на этом участке стояло другое здание, в котором проживал преподаватель Николай Катаев – дядя известного одесского писателя. Начиная с 1900 года, участок несколько раз менял владельцев: до 1903 года он принадлежал Мееру, а с 1905 года домовладелицей стала Косаговская. Здесь снимали квартиры состоятельные люди. Также в доме располагались футлярная мастерская, редакция медицинского журнала, принимали своих пациентов врачи.

Фасад здания украшен причудливыми лепными деталями, присущими стилю модерн: ветвями деревьев, женскими маскаронами, лентами в виде крыльев. Сочетание этих элементов делает здание одним из ценнейших в центре Одессы.

Проездная арка отделана стилизованными крыльями и мотивом «удар бича», который представляет собой линии, похожие на след от кнута. Окна третьего этажа также украшены этим элементом, составленным из параллельных древесных стволов. Такой декор уникален, и в одесском модерне не имеет ни повторений, ни прототипов.

Под карнизом находится большое окно, которое с двух сторон обрамляют пальмовые ветви. В месте, где они сходятся, размещена мистическая скульптура совы, благодаря которой одесситы и дали название дому.

Ирина Сорокина

Источник: all.archodessa.com

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