Апрельское настроение, городская атмосфера: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с восьмого по четырнадцатое апреля?
8 апреля
Цветущий апрель… На одесских улицах распускается сирень:
9 апреля
У скульптуры Кота-астронома рядом с проспектом Украинских героев пришлось услышать такой диалог:
– Из всех котоскульптур в Одессе этот кот – мой любимый… Особенно таким для меня стал во время полномасштабной войны.
– А почему именно в это время?
– Он как будто в нашего защитника превратился. Раньше казалось: вот какая милота, звездами любуется. Теперь одно ощущение: он как будто за шахедами-ракетами наблюдает… Словно хочет предупредить об опасности…
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10 апреля
Забил струями еще один одесский фонтан – на Соборной площади:
11 апреля
На Привозе – своя атмосфера: многолюдно, жарко и «есть все!»…
12 апреля
Загляните в одесский Артдворовик в Отоновском переулке, 8 (бывший Некрасова): инсталляции, удивительные художественные работы, знакомство с мастерами… А еще – настоящее позитивное настроение…
13 апреля
Летний одесский апрель: реклама горячих и теплых напитков уже не в тренде:
14 апреля
В Городском саду: ну что, пушистик, познакомимся?
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