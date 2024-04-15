Новости Одессы и Одесской области

Апрельское настроение, городская атмосфера: семь мгновений одесской недели

Апрельское настроение, городская атмосфера: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с восьмого по четырнадцатое апреля?

8 апреля

Цветущий апрель… На одесских улицах распускается сирень:

Фото дня в Одессе: цветет сирень

9 апреля

У скульптуры Кота-астронома рядом с проспектом Украинских героев пришлось услышать такой диалог:

– Из всех котоскульптур в Одессе этот кот – мой любимый… Особенно таким для меня стал во время полномасштабной войны.

– А почему именно в это время?

– Он как будто в нашего защитника превратился. Раньше казалось: вот какая милота, звездами любуется. Теперь одно ощущение: он как будто за шахедами-ракетами наблюдает… Словно хочет предупредить об опасности…

Фото дня в Одессе: кот-астроном

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

10 апреля

Забил струями еще один одесский фонтан – на Соборной площади:

Фото дня в Одессе: фонтан на Соборной площади

11 апреля

На Привозе – своя атмосфера: многолюдно, жарко и «есть все!»…

Фото дня в Одессе: Привоз в апреле

12 апреля

Загляните в одесский Артдворовик в Отоновском переулке, 8 (бывший Некрасова): инсталляции, удивительные художественные работы, знакомство с мастерами… А еще – настоящее позитивное настроение…

Фото дня в Одессе: Артдворовик

13 апреля

Летний одесский апрель: реклама горячих и теплых напитков уже не в тренде:

Фото дня в Одессе: уличная реклама

14 апреля

В Городском саду: ну что, пушистик, познакомимся?

Фото дня в Одессе: в Горсаду

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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