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Летний Привоз 12 апреля: цветочки в мясном корпусе и знойные цены

Летний Привоз 12 апреля: цветочки в мясном корпусе и знойные цены

Апрель еще не дошел зенита, но это если посмотреть на календарь, а вот если на градусник… Лето, настоящее лето. Даже о ценах люди говорят, что они «знойные какие-то». Вот так и не поняла «смысла» этого неожиданного вывода.

Кто как шутит

Что сразу бросается в глаза: цветы продаются всюду, а если они не в продаже, то, оказывается, продавцы просто украсили свой товар цветочками: эдакая реклама. В рыбных рядах кто-то даже спросил (шутка такая): «Вы рыбу продаете с цветками?».

Цветы в мясном корпусе Привоза

Кстати, в мясном корпусе товар тоже красуется рядом с цветами (или наоборот). Там тоже кто-то из покупателей «прошелся в тему» на этот счет. Шутить на Привозе продолжают – кто как может. Кто-то «поддерживает», кто-то молча реагирует: жизнь у нас теперь такая…

Теперь – о ценах. «Знойные» они или нет – решать вам.

Овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм)

  • картофель – 22-30 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 50-130 грн;
  • свекла – 20-30 грн;
  • кабачки – 60-120 грн;
  • огурцы – 70-130 грн;
  • сладкий перец – 70-130 грн;
  • баклажаны – 60-130 грн;
  • капуста – 20-40 грн;
  • капуста «молодая» – 50-80 грн;
  • чеснок – 100-150 грн;
  • морковь – 20-25 грн;
  • редис — 25-50 грн;
  • черемша в пучках — 10-20 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10 до 15 грн.
На Привозе в апреле
Одесский Привоз в апреле
Одесский Привоз: апрельские фрукты
Одесский Привоз: картофель в мешках
Привоз: капуста и другие овощи
Привоз: торговля овощами
На Привозе в Одессе, апрель 2024
Одесский Привоз: ряды с фруктами

Фрукты (за один килограмм):

  • яблоки – 15-25 грн;
  • бананы – 60-90 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-140 грн;
  • лимоны – 50-60 грн;
  • мандарины – 30-90 грн;
  • апельсины – 40-70 грн;
  • клубника – 150-300 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Одесский Привоз: цены на яйца
В молочном корпусе одесского Привоза
Привоз: сыр и брынза
  • яйца (десяток) – 28-60 грн;
  • брынза – 120-200 грн;
  • творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-270 грн;
  • телячья шея – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.

Одесский Привоз: торговля мясом

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 180-200 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыбные ряды Привоза

  • толстолобик – 60-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • карп – 90-130 грн.

Читайте также и сравнивайте: «Сколько-сколько стоит ваша дунайка?!»: цены на Привозе 5 апреля.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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