Летний Привоз 12 апреля: цветочки в мясном корпусе и знойные цены

Апрель еще не дошел зенита, но это если посмотреть на календарь, а вот если на градусник… Лето, настоящее лето. Даже о ценах люди говорят, что они «знойные какие-то». Вот так и не поняла «смысла» этого неожиданного вывода.
Кто как шутит
Что сразу бросается в глаза: цветы продаются всюду, а если они не в продаже, то, оказывается, продавцы просто украсили свой товар цветочками: эдакая реклама. В рыбных рядах кто-то даже спросил (шутка такая): «Вы рыбу продаете с цветками?».
Кстати, в мясном корпусе товар тоже красуется рядом с цветами (или наоборот). Там тоже кто-то из покупателей «прошелся в тему» на этот счет. Шутить на Привозе продолжают – кто как может. Кто-то «поддерживает», кто-то молча реагирует: жизнь у нас теперь такая…
Теперь – о ценах. «Знойные» они или нет – решать вам.
Овощи и фрукты на одесском Привозе
Овощи (цены за один килограмм)
- картофель – 22-30 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 50-130 грн;
- свекла – 20-30 грн;
- кабачки – 60-120 грн;
- огурцы – 70-130 грн;
- сладкий перец – 70-130 грн;
- баклажаны – 60-130 грн;
- капуста – 20-40 грн;
- капуста «молодая» – 50-80 грн;
- чеснок – 100-150 грн;
- морковь – 20-25 грн;
- редис — 25-50 грн;
- черемша в пучках — 10-20 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10 до 15 грн.
Фрукты (за один килограмм):
- яблоки – 15-25 грн;
- бананы – 60-90 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 90-140 грн;
- лимоны – 50-60 грн;
- мандарины – 30-90 грн;
- апельсины – 40-70 грн;
- клубника – 150-300 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 28-60 грн;
- брынза – 120-200 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-270 грн;
- телячья шея – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 180-200 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-240 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 60-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- карп – 90-130 грн.
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