Летний Привоз 12 апреля: цветочки в мясном корпусе и знойные цены

Кто как шутит

Что сразу бросается в глаза: цветы продаются всюду, а если они не в продаже, то, оказывается, продавцы просто украсили свой товар цветочками: эдакая реклама. В рыбных рядах кто-то даже спросил (шутка такая): «Вы рыбу продаете с цветками?».

Кстати, в мясном корпусе товар тоже красуется рядом с цветами (или наоборот). Там тоже кто-то из покупателей «прошелся в тему» на этот счет. Шутить на Привозе продолжают – кто как может. Кто-то «поддерживает», кто-то молча реагирует: жизнь у нас теперь такая…

Теперь – о ценах. «Знойные» они или нет – решать вам.

Овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм)

картофель – 22-30 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 50-130 грн;

свекла – 20-30 грн;

кабачки – 60-120 грн;

огурцы – 70-130 грн;

сладкий перец – 70-130 грн;

баклажаны – 60-130 грн;

капуста – 20-40 грн;

капуста «молодая» – 50-80 грн;

чеснок – 100-150 грн;

морковь – 20-25 грн;

редис — 25-50 грн;

черемша в пучках — 10-20 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10 до 15 грн.

Фрукты (за один килограмм):

яблоки – 15-25 грн;

бананы – 60-90 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-140 грн;

лимоны – 50-60 грн;

мандарины – 30-90 грн;

апельсины – 40-70 грн;

клубника – 150-300 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 28-60 грн;

брынза – 120-200 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250-270 грн;

телячья шея – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 180-200 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 60-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 90-130 грн.

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