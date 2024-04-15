Квітневий настрій, міська атмосфера: сім миттєвостей одеського тижня

8 квітня

Квітучий квітень… На одеських вулицях розпускається бузок:

9 квітня

Біля скульптури Кота-астронома поруч з проспектом Українських героїв довелось почути такий діалог:

– З усіх котоскульптур в Одесі цей кіт – мій улюблений… Особливо таким для мене став під час повномасштабної війни.

– А чому саме в цей час?

– Він наче на нашого захисника перетворився. Раніше здавалось: от яка милота, зірками милується. Тепер одне відчуття: він наче за шахедами-ракетами спостерігає… Наче попередити намагається…

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10 квітня

Забив струменями ще один одеський фонтан – на Соборній площі:

11 квітня

На Привозі – своя атмосфера: багатолюдно, спекотно та «є все!»…

12 квітня

Зазирніть в одеський Артдворовик в Отонівському провулку, 8 (колишній Некрасова): інсталяції, дивні художні роботи, знайомство з майстрами… А ще – справжній позитивний настрій…

13 квітня

Літній одеський квітень: реклама гарячих і теплих напоїв вже не в тренді:

14 квітня

У Міському саду: ну що, пухнастик, познайомимось?

Фото авторки