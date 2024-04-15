Квітневий настрій, міська атмосфера: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з восьмого по чотирнадцяте квітня?
8 квітня
Квітучий квітень… На одеських вулицях розпускається бузок:
9 квітня
Біля скульптури Кота-астронома поруч з проспектом Українських героїв довелось почути такий діалог:
– З усіх котоскульптур в Одесі цей кіт – мій улюблений… Особливо таким для мене став під час повномасштабної війни.
– А чому саме в цей час?
– Він наче на нашого захисника перетворився. Раніше здавалось: от яка милота, зірками милується. Тепер одне відчуття: він наче за шахедами-ракетами спостерігає… Наче попередити намагається…
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10 квітня
Забив струменями ще один одеський фонтан – на Соборній площі:
11 квітня
На Привозі – своя атмосфера: багатолюдно, спекотно та «є все!»…
12 квітня
Зазирніть в одеський Артдворовик в Отонівському провулку, 8 (колишній Некрасова): інсталяції, дивні художні роботи, знайомство з майстрами… А ще – справжній позитивний настрій…
13 квітня
Літній одеський квітень: реклама гарячих і теплих напоїв вже не в тренді:
14 квітня
У Міському саду: ну що, пухнастик, познайомимось?
Фото авторки