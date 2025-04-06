А флаги возле каждого дома приспущены: в Одессе, как по всей Украине – День траура по погибшим от рук рашистов 19 жителям Кривого Рога… Может, и апрель так «ответил» своими погодными неожиданностями на человеческое горе?

Война… Она сегодня чувствуется как-то особенно: людей на улицах очень мало, воскресенье холодное, грустное…

И все же апрель есть апрель: вы только присмотритесь: он сегодня не только печалится вместе с нами, но и рассказывает во всех красках о жизни, о стойкости духа, о природе, которая пытается хоть чем-то порадовать.

Едва ли не на каждом шагу – красота, надо только ее увидеть и отыскать в себе благодарность за это…

Апрель, апрель… Уже не время первоцветов, хотя они еще встречаются. Цветы на уличных клумбах – другие, не мартовские. Первые пионы, уже далеко не первые тюльпаны. Такие разные, такие красивые, словно нарисованные рукой мастера. Но может ли быть мастер лучше самой природы?..

Вот только одна клумба на улице, а, кажется, это целый цветник, глаз не отвести…

Апрель словно пытается то ли настроение нам хоть немного поднять, или (ну хотя бы на мгновение) напомнить о самой жизни с ее бедой, войной, которая теперь – в каждом из нас, а еще и вечной и всегда неповторимой красотой.

Держимся!..

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