Апрель в Одессе
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А флаги возле каждого дома приспущены: в Одессе, как по всей Украине – День траура по погибшим от рук рашистов 19 жителям Кривого Рога… Может, и апрель так «ответил» своими погодными неожиданностями на человеческое горе?

День траура в Одессе
Апрель в Одессе, зелень
Апрель в Одессе, цветение
Апрель в Одессе, цветущее дерево
Апрель в Одессе, желтые цветы
Апрель в Одессе, клумба
Апрель в Одессе, газон
Апрель в Одессе, на улице
Апрель в Одессе, кошкин дом
Апрель в Одессе, нарциссы

Война… Она сегодня чувствуется как-то особенно: людей на улицах очень мало, воскресенье холодное, грустное…

И все же апрель есть апрель: вы только присмотритесь: он сегодня не только печалится вместе с нами, но и рассказывает во всех красках о жизни, о стойкости духа, о природе, которая пытается хоть чем-то порадовать.

Едва ли не на каждом шагу – красота, надо только ее увидеть и отыскать в себе благодарность за это…

Апрель, апрель… Уже не время первоцветов, хотя они еще встречаются. Цветы на уличных клумбах – другие, не мартовские. Первые пионы, уже далеко не первые тюльпаны. Такие разные, такие красивые, словно нарисованные рукой мастера. Но может ли быть мастер лучше самой природы?..

Апрель в Одессе, арка
Апрель в Одессе, банкомат
Апрель в Одессе, цветы
Апрель в Одессе, голуби
Апрель в Одессе, 2025 г.
Апрель в Одессе, весеннее цветение
Апрель в Одессе
Апрель в Одессе, тюльпаны
Апрель в Одессе, горка
Апрель в Одессе, желтые цветы

 

Вот только одна клумба на улице, а, кажется, это целый цветник, глаз не отвести…

Апрель словно пытается то ли настроение нам хоть немного поднять, или (ну хотя бы на мгновение) напомнить о самой жизни с ее бедой, войной, которая теперь – в каждом из нас, а еще и вечной и всегда неповторимой красотой.

Держимся!..

Апрель в Одессе, розовые тюльпаны
Апрель в Одессе, цветы на уличной клумбе
Апрель в Одессе, весенние цветы
Апрель в центре Одессы
Апрель в Одессе, на прогулке
Апрель в Одессе, зеленый газон
Апрель в Одессе, первые пионы
Апрель в Одессе, красные тюльпаны
Апрель в Одессе, розовый тюльпан
Апрель в Одессе, расцвел тюльпан

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