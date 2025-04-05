Вот как… А, кажется, привычный себе фонтан, да и прохлады вроде бы и без него пока хватает. А вот оно как: «струи — к радости!»…

Его в этом году открыли первым — в День смеха. И это была не шутка. Это — традиция.

Ни одной свободной скамейки вокруг фонтана: люди любуются, как играют струи воды. А кто подходит ближе к тем струям, чтобы присмотреться, как создаются водные узоры. Мгновение ― и уже новое кружево, еще миг ― другое…

Самое время вспомнить его историю. Это был один из первых появившихся в Одессе фонтанов. Может быть, поэтому его ежегодно и открывают первым.

Он появился в 1875 г. с появлением в городе водопровода.

Тот фонтан, который мы с вами видим сейчас, открыли в 2006 году после реконструкции. Тогда центральную чашу воспроизвели именно такой, какой она была 130 лет назад.

Какое-то время фонтан был светомузыкальным. Но сейчас он работает в обычном режиме…

Напомним, вторым в этом году запущен фонтан на Театральной площади. Также стало известно, когда откроются другие городские фонтаны.

Фото авторки