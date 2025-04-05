Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Все областные центры Украины, большие и малые громады бок о бок с Кривым Рогом. В знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в громадах будет объявлен День траура. От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода флаги в городах будут приспущены, и будет звучать тишина», – написал чиновник в своем Телеграм-канале.

Кулеба напомнил, что в результате удара баллистической ракетой и «шахедами» погибли 19 человек и еще 74 человека пострадали. Агрессор унес жизни 9 детей.

«Россия воюет с украинскими городами, жилыми домами, больницами и детскими площадками. Разрушает судьбы, уносит жизнь, убивает детей», – резюмировал вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

Отметим, что информация от одесской мэрии по поводу вероятной отмены развлекательных мероприятий, запланированных на завтрашний день в момент публикации данной новости не поступала.

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