Апрель с Одессе
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А прапори біля кожного будинку приспущені: в Одесі, як по всій Україні – День жалоби за загиблими від рук рашистів 19 жителями Кривого Рогу… Може, й квітень так «відповів» своїми погодними несподіванками на людське горе?

День траура в Одессе
Апрель в Одессе, зелень
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Апрель в Одессе,
Апрель в Одессе, желтые цветы
Апрель в Одессе, клумба
Апрель в Одессе, газон
Апрель в Одессе, на улице
Апрель в Одессе, нарциссы
Апрель в Одессе, кошкин дом

Війна… Вона сьогодні, мабуть, відчувається якось особливо: людей на вулицях дуже мало, неділя холодна, сумна…

І все ж квітень є квітень: ви ж тільки придивіться: він сьогодні не тільки сумує, але й розповідає у всіх барвах про життя, про стійкість духу, про природу, яка намагається підняти настрій.

Чи не на кожному кроці – краса, треба тільки її побачити та відшукати у собі вдячність за це…

Квітень, квітень… Вже не час першоцвітів, хоча й вони ще зустрічаються. Квіти на вуличних клумбах – інші, не березневі. Перші півонії, вже далеко не перші тюльпани. Такі різні, такі красиві, наче намальовані рукою майстра. Та чи може бути кращий за саму природу майстер?..

Апрель в Одессе, арка
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Апрель в Одессе, цветы
Апрель в Одессе, голуби
Апрель в Одессе, 2025 г.
Апрель в Одессе, весеннее цветение
Апрель с Одессе
Апрель в Одессе, тюльпаны
Апрель в Одессе, горка
Апрель в Одессе, желтые цветы

От тільки одна клумба на вулиці, а, здається, це цілий квітник, очей не відвести…

Квітень немов намагається чи то настрій нам хоч трохи підняти, чи (ну хоча б на мить) нагадати про саме життя з його бідою, війною, яка тепер – в кожному з нас, а ще й вічною і завжди неповторною красою…

Апрель в Одессе, розовые тюльпаны
Апрель в Одессе, цветы на уличной клумбе
Апрель в Одессе, весенние цветы
Апрель в центре Одессы
Апрель в Одессе, на прогулке
Апрель в Одессе, зеленый газон
Апрель в Одессе, первые пионы
Апрель в Одессе, красные тюльпаны
Апрель в Одессе, розовый тюльпан
Апрель в Одессе, расцвел тюльпан

Тримаймося!

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