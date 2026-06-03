Ми підготували для вас ґрунтовний матеріал, у якому прискіпливо розглянули явище клікбейту з усіх сторін. Додали також досвід колежанок Erja Yläjärvi та Наталія Бурлаку — головних редакторок фінського Helsingin Sanomat та українського te.20minut.ua, яким вони ділилися під час вебінару «Антиклікбейт як інструмент зміцнення довіри» у рамках проєкту «Медіамости: Фінляндія — Україна». Та перш ніж перейти до тексту статті, перевірте свої знання, пройдіть наш тест:

Заголовок як обіцянка

Заголовок — це перше, що бачить читач. Він визначає, чи відкриють матеріал, чи довірятимуть медіа й чи повернуться знову. У цифровому середовищі він став окремим жанром журналістики: кілька слів, які вирішують долю тексту.

Клікбейтні заголовки працюють на емоціях: вони перебільшують, приховують деталі або створюють інтригу. «Ви не повірите…», «ЖЕСТЬ у центрі міста», «Цей продукт врятує ваше життя» — усі ці формули грають на страху, цікавості чи сенсаційності. У соціальних мережах вони справді дають швидкий ефект: миттєво привертають увагу, викликають емоцію і забезпечують короткочасний трафік.

Але за цим стоїть небезпека — розчарування після відкриття матеріалу, агресія до медіа та поступова втрата довіри. Коли заголовок не відповідає змісту, читач почувається обдуреним. Це підриває відносини між медіа та авдиторією. У довгостроковій перспективі люди перестають відкривати тексти такого видання, навіть якщо інформація справді важлива.

Маніпуляції та інформаційна війна

Клікбейт часто стає інструментом маніпуляції. У часи інформаційної війни сенсаційні заголовки використовують для поширення паніки, недовіри та хаосу. Такі формули перетворюють заголовок на технологію впливу на суспільні настрої й поступово підривають довіру до медіа.

Приміром, заголовки «ЖЕСТЬ у центрі Тернополя» чи «Катастрофа в місті» працюють виключно на емоціях, не несучи жодної інформаційної цінності. «Місто залишиться без води» може викликати паніку, навіть якщо йдеться лише про кілька годин ремонтних робіт. «Європа в паніці» створює відчуття кризи там, де її немає. Перебільшення масштабу події змінює сприйняття реальності й формує відчуття хаосу.

Моніторинг Інституту масової інформації (ІМІ) показує, що клікбейтні заголовки системно руйнують довіру до медіа. У таких випадках часто використовують методи місінформації: заголовок не збігається з текстом або бракує ключових деталей. Це створює відчуття обману після прочитаного й підриває довгострокові стосунки з авдиторією. Як-от у заголовках: «Пенсіонерам в Україні виплатять по 10 тисяч гривень» — хоча йшлося лише про окремі категорії переселенців; «В Україні масово закриваються супермаркети» — хоча закрилися лише кілька магазинів у Києві.

Один із найсвіжіших прикладів інформаційних кампаній із клікбейтом — «навала мігрантів».

Скриншот повідомлення Центру протидії дезінформації

Ця тема активно ширилася як страшилка, однак, як зауважив медіаексперт Отар Довженко, українські медіа й аналітичні центри показали приклад саморегуляції: вони ґрунтовно розібрали й пояснили суть, створивши протидію кампанії. До цього долучилися не лише профільні видання та організації, які спеціалізуються на боротьбі з дезінформацією, а й великі популярні медіа, чиє слово має вагу.

Скриншоти зі сторінок NGL.media, “Рубрики”, ютуб-каналу “Як не стати овочем”, MediaSapiens, “Економічної правди”, “Текстів” та “Української правди”

Завдяки цьому в інформаційному просторі виникла майже миттєва «імунна реакція», яка зупинила поширення паніки. Втім, попри зусилля десятків професійних команд частина авдиторії все ще занепокоєна «прибуттям» гіпотетичних мігрантів і навіть обурена уявними планами влади. Це яскраво демонструє, як клікбейтні страшилки здатні породжувати тривогу й недовіру, навіть коли вони не мають жодного реального підґрунтя.

Оприлюднене в лютому 2026-го дослідження ІМІ «YouTube як диверсифікація. Як монетизують контент українські редакції» показало, що значна частина українських медіа активно монетизує свої канали через клікбейт на страху.

«Жахалки» та драматичні обкладинки приносять перегляди, але водночас руйнують професійні стандарти й притуплюють чутливість авдиторії до реальних загроз. Найчастіше перебільшуються теми війни, енергетичної безпеки, внутрішніх проблем Росії та образів світових політиків.

Експерти наголошують: гонитва за алгоритмами й доходами змушує редакції забувати про етичні стандарти, а надмірна драматизація призводить до того, що люди перестають відрізняти реальну небезпеку від чергової вигаданої «сенсації».

Психологічний вимір

Вплив клікбейту відчувають і журналісти, і читачі. Скажімо, свого часу, коли в редакції фінського Helsingin Sanomat вдавалися до клікбейту, журналісти визнавали: навіть якщо матеріал був якісним, сенсаційний заголовок не викликав гордості.

Переклад слайду із презентації Erja Yläjärvi, головної редакторки Helsingin Sanomat

Це створювало відчуття професійного сорому й демотивувало команду. Відмова від клікбейту стала способом повернути самоповагу.

Для читачів наслідки ще відчутніші. Після клікбейтних новин виникає відчуття «бруду» чи навіть бажання «помитися», діляться колеги з українських регіональних медіа. Постійне зіткнення з перебільшеними заголовками підвищує рівень тривожності, створює відчуття хаосу й знижує здатність критично мислити.

Чесні заголовки мають протилежний ефект. Вони знижують рівень стресу, формують відчуття стабільності й довіри. Людина, яка відкриває матеріал і знаходить там саме те, що було обіцяно, відчуває психологічний комфорт і готовність повернутися до цього медіа знову.

Довіра та репутація: досвід редакцій

Довіра до медіа формується поступово, матеріал за матеріалом. Кожен заголовок є маленьким тестом: чи редакція чесна з читачем. Якщо заголовок маніпулює, навіть якісний текст не врятує ситуацію.

У Фінляндії Helsingin Sanomat відмовилися від клікбейту через падіння довіри. Читачі почали сприймати бренд як «дешевший», журналісти не пишалися своїми заголовками. Після реформи трафік стабілізувався, а довіра зросла.

Переклад слайду із презентації Erja Yläjärvi, головної редакторки Helsingin Sanomat

Редакція тернопільського видання «20 хвилин» наголошує: клікбейт у регіональному медіа викликає агресію, але не формує звички повертатися.

Тут сформували алгоритм перевірки заголовків і корпоративну книгу, щоб будувати лояльність громади.

Як перевірити заголовок: алгоритм

Редакції можуть користуватися простим алгоритмом перевірки. Він допомагає зрозуміти, чи заголовок відповідає змісту й чи не перебільшує емоцію. Це своєрідний інструмент самоконтролю, який знижує ризик маніпуляцій.

Запитання для перевірки прості: чи зрозуміло, про що матеріал уже із заголовка, чи відповідає текст обіцянці, чи є конкретика й користь для читача, чи не перебільшено масштаб. Якщо хоча б на два питання відповідь «ні», заголовок має ознаки клікбейту.

Технології теж можуть бути помічниками на цьому шляху. У багатьох редакціях журналісти подають кілька варіантів заголовків, редактори їх тестують, іноді використовують ШІ як «підхват» для ідей. Але остаточне рішення завжди залишається за людиною.

Команда «Молодого буковинця» ще до масового поширення ШІ-сервісів експериментувала з різними сервісами для генерації заголовків. Висновок був той самий: жодна система не замінить журналіста, але може бути запасним інструментом.

А от редакція «20 хвилин» створила спеціальний промт для ChatGPT, який аналізує заголовки за критеріями професійної журналістики, SEO та антиклікбейтної політики. Це допомагає, але не замінює редакторський контроль. Редакторка видання люб’язно поділилася своїм досвідом:

Етичний вимір

Клікбейтні заголовки суперечать базовим професійним стандартам. Кодекс етики українського журналіста

прямо наголошує: редакційна обробка матеріалів, включаючи заголовки, не повинна фальсифікувати зміст. Це означає, що будь-яке перебільшення чи приховування ключових фактів порушує право громадськості на об’єктивну інформацію. А отже це фактично пряма заборона на клікбейт, адже він саме і є фальсифікацією — обіцяє в заголовку одне, даючи в тексті інше.

Кодекс також вимагає чітко відокремлювати факти, судження та припущення. Клікбейтні заголовки часто змішують ці рівні, подаючи припущення як факт («Місто залишиться без води»), що вводить читача в оману.

Журналісти добре розуміють, що заголовок — повноцінна частина змісту матеріалу. Якщо він вводить читача в оману, то навіть якісний текст не може виправити ситуацію. Чесність у заголовках є питанням довіри та виконання професійного обов’язку перед суспільством.

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Антиклікбейт — це стратегія довіри й довгострокових відносин із читачем. У часи війни інформативний заголовок стає силою, яка протистоїть маніпуляціям і хаосу. Він допомагає медіа залишатися джерелом правди і не бути інструментом емоційних спекуляцій.

Для журналістів це шлях до професійної самоповаги й гордості за свою роботу. Для читачів — гарантія стабільності та психологічного комфорту. Коли заголовок відповідає змісту, формується звичка щоденного читання та стійкий зв’язок між медіа та авдиторією.

У підсумку інформативні заголовки стають конкурентною перевагою. Вони не завжди дають миттєвий трафік, але забезпечують головне: лояльність і довгострокову репутацію медіа, що цінує своїх читачів.

Матеріал підготовлено в межах програми «Медіамости: Фінляндія — Україна», яку реалізує Асоціація «Незалежні регіональні видавці України» в партнерстві з News Media Finland та фінансує Міністерство закордонних справ Фінляндії