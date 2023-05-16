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Сезонная аллергия: как распознать и бороться с болезнью?

Сезонная аллергия: как распознать и бороться с болезнью?

Весной, когда начинается цветение растений, у многих людей начинают проявляться аллергические реакции. Сезонная аллергия носит научные названия «поллиноз» или «сезонный аллергический риноконъюнктивит», а в народе ее называют «сенной лихорадкой». Чаще всего аллергию весной у городских жителей вызывает пыльца амброзии и цветущих деревьев.

Причины возникновения аллергии

Аллергическая реакция — это ответ иммунной системы, которая таким специфическим образом реагирует на безопасные природные вещества. Проще говоря, сезонную аллергию вызывает цветочная пыльца, которая оседает на слизистых оболочках носоглотки. После этого в крови человека, подверженного аллергии, образуются антигены, которые организм рассматривает как чужеродное вмешательство, и дает на них сильный иммунный ответ.

Вызвать сезонную аллергию может:

  • ослабление иммунитета,
  • хронический стресс,
  • гормональный сбой,
  • неправильное питание,
  • загрязнение окружающей среды,
  • наследственность.

К самым распространенным растениям, которые вызывают поллиноз, можно отнести тополь, березу, амброзию, полынь, подсолнечник, иву, сирень.

Симптомы поллиноза

Признаки сезонной аллергии легко спутать с проявлениями вирусной инфекции. Кроме того, проявления поллиноза могут быть похожи на симптомы аллергического ринита, конъюнктивита и даже бронхиальной астмы. Но определить, что именно вызвало ту или иную реакцию организма, может только врач.

К самым распространенным симптомам сезонной аллергии относятся:

  • продолжительное и частое чихание,
  • покраснение, слезоточивость и отечность глаз,
  • насморк,
  • кашель,
  • зуд в носоглотке,
  • затрудненное носовое дыхание.

Аллергические реакции в некоторых случаях также могут сопровождаться шелушением, сухостью кожи и различной сыпью, а также признаками общей интоксикации организма — утомляемостью, слабостью, тошнотой и потливостью.

Поллиноз на пыльцу деревьев

Весной, когда начинается цветение деревьев, организм аллергиков реагирует на это вполне предсказуемым образом: жжением в носу, обильным выделением слизи и ощущением рези в глазах. На коже может появиться крапивница. Но самым тяжелым проявлением поллиноза является бронхиальная астма, которая возникает сравнительно редко.

Одним из деревьев, пыльца которого может вызвать подобные симптомы, является ива. Аллергикам не рекомендуется принимать даже отвары из этого растения, иначе это может привести не только к проявлению аллергической реакции, но и к проблемам с желудочно-кишечным трактом. У тех же, кто подвержен другим видам аллергических заболеваний, реакция на пыльцу или препараты из ивы может сопровождаться высыпаниями на коже, чаще всего на лбу и подбородке.

Похожую реакцию может вызвать также и цветение сирени. Чтобы избежать негативных проявлений, нужно не только избегать мест, где растет сирень, но отказаться даже от ароматизаторов с запахом ее цветов.

Чем лечат сезонную аллергию?

Обычно лечение поллиноза симптоматическое — с применением лекарств, которые устраняют основные проявления аллергии. К примеру, от аллергического ринита и для профилактики сезонной аллергии используют капли в нос, противоаллергические капли и сосудосуживающие препараты. При отечности и рези в глазах назначают антигистаминные капли для глаз.

Если проявления аллергии не слишком мучительны, можно принимать антигистаминные таблетки, которые уменьшают чихание и облегчают носовое дыхание. В качестве вспомогательных препаратов для лечения аллергии используют также энтеросорбенты.

Тем, кто страдает от аллергии, кроме применения лекарственных средств, нужно ограничить прогулки в период цветения растений, а при выходе на улицу надевать темные очки и медицинскую маску. При возвращении домой обязательно нужно принять душ и сменить одежду, а проветривать квартиру предпочтительнее в сырую или дождливую погоду.

Если у вас появились признаки поллиноза, необходимо обратиться к аллергологу и не пытаться лечиться самостоятельно, так как запущенная болезнь может дать осложнения, которые вылечить будет значительно труднее.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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