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Аллергический насморк: основные симптомы и способы лечения

Аллергический насморк: основные симптомы и способы лечения

Если вас на ровном месте стал мучить насморк, а других простудных симптомов нет, стоит исключить аллергическую реакцию. Аллергический ринит (насморк) – самая частая форма аллергии у взрослых. Кому он грозит и чем лечится, рассказала врач-аллерголог высшей категории Ирина Агафонова.

Чем опасен аллергический ринит

Аллергический ринит — это воспалительное заболевание слизистой оболочки носа, возникающее при попадании на нее аллергических раздражителей. Ими могут быть пыльца растений, пылевые клещи, шерсть домашних животных, бытовая химия, а также плесень. Народное название заболевания – сенная лихорадка.

Аллергический ринит может иметь как круглогодичное, так и сезонное течение. Второй вариант встречается чаще, обычно связан с реакцией на пыльцу и совпадает с периодом цветения растений-аллергенов. В частности, в июле-августе «пылят» некоторые злаки, подсолнечник и сорняки: амброзия, полынь, лебеда, крапива.

Многие не придают симптомам аллергического ринита серьезного значения. Между тем, длительный насморк не только снижает качество жизни, но и служит фактором риска для развития синусита, отита, полипов в носу, а также опасных заболеваний нижних дыхательных путей — бронхиальной астмы и пневмонии.  

Отчего возникает аллергический ринит

Причины возникновения аллергического ринита до конца не изучены, но доказано, что это заболевание обычно вызывается совокупностью факторов, среди которых могут быть:

  • генетическая предрасположенность;
  • часто повторяющиеся респираторно-вирусные инфекции;
  • аномалии развития и травмы носовой полости, приводящие к ее деформации;
  • наличие домашних животных;
  • длительные контакты с веществами-аллергенами (мучная пыль, асбест, плесень, химические реагенты, красители, отдушки, медикаменты);
  • нарушение обмена веществ;
  • злоупотребление сосудосуживающими средствами для носа;
  • наличие хронической патологии слизистой оболочки носа, возникающей из-за нарушения тонуса кровеносных сосудов.

Основные симптомы и признаки ринита

Симптомы аллергического ринита варьируются от едва заметных до очень тяжелых. Основные проявления заболевания – воспаление и отек слизистой носа, обильный насморк, многократное чихание, затрудненное дыхание. Также часто наблюдаются зуд носа и век, покраснение глаз, слезотечение, головные боли, заложенность ушей, ухудшение обоняния и вкусовых ощущений, нарушения сна, храп, носовые кровотечения, общая слабость и быстрая утомляемость.

Если запустить заболевание, к аллергическому риниту способна присоединяться вторичная инфекция, после чего у больного могут появиться симптомы гайморита или синусита: гнойные выделения из носа, боль в области лба и носовых пазух.

Как лечится аллергический ринит

Ирина Агафонова. Врач-аллерголог

Ирина Агафонова. Врач-аллерголог

При подозрении на аллергический ринит нужно обратиться к отоларингологу или аллергологу. Специалист проведет опрос и осмотр пациента, для подтверждения диагноза могут быть назначены аллергологические кожные пробы, мазок-отпечаток со слизистой носа, риноскопия – осмотр носовой полости с помощью специального инструмента.

Выбор метода лечения аллергического ринита зависит от его причины, тяжести симптомов, сопутствующих заболеваний и образа жизни пациента. Единственный эффективный способ устранения насморка — полное исключение контакта с аллергеном и сведение к минимуму раздражающих факторов. В период обострения симптомы ринита облегчают с помощью антигистаминных и противоотечных средств, капель для носа и глаз, стероидных назальных спреев. При этом вид и дозировка препаратов подбирается только лечащим врачом.  

Если вы болеете не первый год и симптомы нарастают, в период ремиссии рекомендована специфическая иммунотерапия (гипосенсибилизация) — курс инъекций, содержащих небольшое количество аллергена. Но этот метод противопоказан при бронхиальной астме и ряде заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В случае тяжелого течения аллергического ринита требуется кардинальная смена образа жизни или даже места жительства.

Диета при сезонных формах аллергического насморка 

При сезонных формах аллергического насморка важно также соблюдать специальную диету и исключить из рациона продукты, содержащие пыльцу растений-аллергенов: это мед, орехи, халва, семечки, дыни, арбузы, виноград, горчица – полный список индивидуальных «запретов» вам перечислит лечащий врач.

Ирина Кадченко

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