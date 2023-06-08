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Петр Лещенко: в честь кого названа эта улица в Одессе

Петр Лещенко: в честь кого названа эта улица в Одессе

Улица Петра Лещенко находится в Хаджибейском районе Одессы и расположена между улицами Крайней и Ангарской. Прежнее название — улица Коминтерна. Своим названием улица обязана эстрадному певцу, исполнителю народных и характерных песен и танцев, Петру Лещенко, жизнь и творческий путь которого были связаны с Одессой.

Вынужденно стал румынским подданным

Петр Лещенко родился 2 июня 1898 года в селе Исаево Херсонской губернии. Сейчас это Березовский район Одесской области. Его мать не была замужем, и в графе «отец» в свидетельстве о рождении мальчика было записано «незаконнорожденный». После его рождения мать переехала в Кишинев. С детства мальчик обнаружил музыкальные способности, пел в церковном хоре и изучал теорию музыки в митрополичьей капелле.

Во время Первой мировой войны Лещенко учился в Кишиневской школе прапорщиков, окончил Киевскую пехотную школу, служил в действующей армии. В одном из боев он был ранен, и пока лечился в кишиневском госпитале, Бессарабия отошла Румынии. Так Лещенко вынужденно оказался румынским подданным. 

После войны Петр Лещенко работал псаломщиком в церкви, помощником регента и даже пел в Кишиневской опере. Кроме того, он выступал с танцевальными номерами в кинотеатрах и кафе Кишинева, окончил парижскую балетную школу. 

В 1926 году друзья-поляки предложили Лещенко поехать на гастроли со своей песенно-танцевальной программой. Лещенко несколько лет гастролировал по странам Европы и Ближнего Востока, и хотя ему было уже за тридцать, эта поездка сделала его всемирно известным. 

Популярнее Шаляпина и «Роллинг Стоунз»

Для Лещенко стали писать шлягеры самые известные эстрадные композитора того времени Оскар Строк и Марк Марьяновский, а грампластинки с его записями расходились по миру огромными тиражами. Они даже превосходили по популярности записи Шаляпина. А вот на советскую территорию его пластинки ввозить было запрещено, и они попадали туда только контрабандой. Там его считали «ресторанным певцом» и «исполнителем глупых песенок».

В 1942 году певец получил разрешение приехать на гастроли в Одессу. Петр Лещенко  исполнял популярные песни, романсы, танго, фокстроты, куплеты. В его репертуаре были также украинские народные песни «Комарик» и «Карії очі». 

После войны Лещенко жил в Румынии и выступал в театре эстрады. В 1951 году прямо в антракте концерта его арестовали румынские органы госбезопасности за выступление на оккупированной территории во время войны. Петр Лещенко был осужден и приговорен к принудительным работам на строительстве Дунайского канала. Он умер в бухарестской тюремной больнице от язвы желудка 16 июля 1954 года. 

В 1988 году был выпущен диск с песнями Петра Лещенко, который по популярности

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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