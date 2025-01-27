Сейчас на деревьях сакуры видны лишь единичные цветы, но сам факт их цветения в январе является необычным явлением для региона. В обычные годы эти деревья расцветают в конце апреля.
Кроме сакур, в разных частях города этой зимой также зафиксировано цветение подснежников и даже роз, что также связывают с аномальной зимней температурой.
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