сакура в одессе
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Сейчас на деревьях сакуры видны лишь единичные цветы, но сам факт их цветения в январе является необычным явлением для региона. В обычные годы эти деревья расцветают в конце апреля.

сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе
сакура в одессе

Кроме сакур, в разных частях города этой зимой также зафиксировано цветение подснежников и даже роз, что также связывают с аномальной зимней температурой.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме