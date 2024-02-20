Афиша Одессы на 20-23 февраля: джазовый фестиваль, бесплатные концерты и презентации

Зрителей приглашают на четыре концерта. Об их расписании вы можете узнать из нашей подборки. Также во вторник Краеведческий музей проводит День открытых дверей. Ряд разнообразных встреч пройдут и в библиотеке Грушевского.

Также 22 февраля Одессу посетит Ирина Фарион и представит свою книгу. Но к сожалению, регистрация на это мероприятие завершилась очень быстро, поэтому, если кто-то из наших читателей успел записаться — расскажите, как все прошло. Нам будет интересно.



Что: День открытых дверей

Где: Краеведческий музей

Когда: 20 февраля, 10:00-16:00

Что: Открытие джазового фестиваля-конкурса «Black & White Music»

Где: Футуристов, 4/1, школа искусств им.Гилельса

Когда: 20 февраля, 10:00



Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 20 февраля, 13:30



Что: Встреча памяти Люции Глибко-Долинской

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 20 февраля, 15:00



Что: Презентация книги «10 разговоров об истории Украины» т.2

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 20 февраля, 16:30



Что: Концерт Алексея Петухова

Где: Футуристов, 4/1, школа искусств им.Гилельса

Когда: 20 февраля, 17:00



Что: Вечер памяти Анатолия Мисечко

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 21 февраля, 15:00



Что: Концерт ансамбля «Four quarters»

Где: Футуристов, 4/1, школа искусств им.Гилельса

Когда: 21 февраля, 16:00



Что: Концерт пианиста Вадима Бессараба и дуэта «Jazzets»

Где: Футуристов, 4/1, школа искусств им.Гилельса

Когда: 21 февраля, 18:00



Что: Свободный разговор/ Украинцы в космосе

Где: Греческая 1-я, America House Odesa

Когда: 22 февраля, 18:30

Регистрация https://forms.gle/RSxuBJ13XKF2ebb16

