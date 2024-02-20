Афиша Одессы на 20-23 февраля: джазовый фестиваль, бесплатные концерты и презентации

Эта неделя будет наполнена джазовой музыкой, ведь мы помним, что джаз — это музыка свободных и талантливых людей. И несмотря на войну, тревоги и опасность в Одессе продолжают учиться множество талантливых детей. Именно для них в эти дни будет проведен джазовый фестиваль-конкурс «Black & White Music» в художественной школе им. Гилельса.
Зрителей приглашают на четыре концерта. Об их расписании вы можете узнать из нашей подборки. Также во вторник Краеведческий музей проводит День открытых дверей. Ряд разнообразных встреч пройдут и в библиотеке Грушевского.
Также 22 февраля Одессу посетит Ирина Фарион и представит свою книгу. Но к сожалению, регистрация на это мероприятие завершилась очень быстро, поэтому, если кто-то из наших читателей успел записаться — расскажите, как все прошло. Нам будет интересно.
Что: День открытых дверей
Где: Краеведческий музей
Когда: 20 февраля, 10:00-16:00
Что: Открытие джазового фестиваля-конкурса «Black & White Music»
Где: Футуристов, 4/1, школа искусств им.Гилельса
Когда: 20 февраля, 10:00
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 20 февраля, 13:30
Что: Встреча памяти Люции Глибко-Долинской
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 20 февраля, 15:00
Что: Презентация книги «10 разговоров об истории Украины» т.2
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 20 февраля, 16:30
Что: Концерт Алексея Петухова
Где: Футуристов, 4/1, школа искусств им.Гилельса
Когда: 20 февраля, 17:00
Что: Вечер памяти Анатолия Мисечко
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 21 февраля, 15:00
Что: Концерт ансамбля «Four quarters»
Где: Футуристов, 4/1, школа искусств им.Гилельса
Когда: 21 февраля, 16:00
Что: Концерт пианиста Вадима Бессараба и дуэта «Jazzets»
Где: Футуристов, 4/1, школа искусств им.Гилельса
Когда: 21 февраля, 18:00
Что: Свободный разговор/ Украинцы в космосе
Где: Греческая 1-я, America House Odesa
Когда: 22 февраля, 18:30
Регистрация https://forms.gle/RSxuBJ13XKF2ebb16