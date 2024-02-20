Афіша Одеси на 20-23 лютого: джазовий фестиваль, безкоштовні концерти та презентації

Глядачів запрошують на чотири концерти. Про їхній розклад ви можете дізнатися із нашої рідбірки. Також у вівторок Краєзнавчий музей проводить День відкритих дверей. Низку різноманітних зустрічей пройдуть і в бібліотеці Грушевського.

Також 22 лютого Одесу відвідає Ірина Фаріон та презентує свою книгу. Але на жаль, реєстрація на цей захід завершилась дуже швидко, тож, якщо хтось з наших читачів встиг записатися – розкажіть, як все пройшло. Нам буде цікаво.





Що: День відкритих дверей

Де:Краєзнавчий музей

Коли: 20 лютого, 10:00-16:00

Що: Відкриття джазового фестивалю-конкурсу «Black & White Music»

Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса

Коли: 20 лютого, 10:00





Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 20 лютого, 13:30





Що: Зустріч памʼяті Люціїї Глібко-Долинської

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 20 лютого, 15:00





Що: Презентація книги “10 розмов про історію України” т.2

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 20 лютого, 16:30





Що: Концерт Олексія Пєтухова

Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса

Коли: 20 лютого, 17:00





Що: Вечір памʼяті Анатолія Мисечка

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 21 лютого, 15:00





Що: Концерт ансамблю “Four quarters”

Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса

Коли: 21 лютого, 16:00





Що: Концерт піаніста Вадима Бессараба та дуету “Jazzets”

Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса

Коли: 21 лютого, 18:00





Що: Вільна розмова/ Українці в космосі

Де: Грецька 1-а, America House Odesa

Колі: 22 лютого, 18:30

Реєстрація https://forms.gle/RSxuBJ13XKF2ebb16



