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Афіша Одеси на 20-23 лютого: джазовий фестиваль, безкоштовні концерти та презентації

Афіша Одеси на 20-23 лютого: джазовий фестиваль, безкоштовні концерти та презентації

Цей тиждень буде наповнений джазовою музикою, адже ми памʼятаємо, що джаз – це музика вільних та талановитих людей. І незважаючи на війну, тривоги та небезпеку в Одесі продовжують навчатися безліч талановитих дітей. Саме для них цими днями буде проведено джазовий фестиваль-конкурс «Black & White Music» в мистецькій школі ім. Гілєльса.

Глядачів запрошують на чотири концерти. Про їхній розклад ви можете дізнатися із нашої рідбірки. Також у вівторок Краєзнавчий музей проводить День відкритих дверей. Низку різноманітних зустрічей пройдуть і в бібліотеці Грушевського. 

Також 22 лютого Одесу відвідає Ірина Фаріон та презентує свою книгу. Але на жаль, реєстрація на цей захід завершилась дуже швидко, тож, якщо хтось з наших читачів встиг записатися – розкажіть, як все пройшло. Нам буде цікаво.

Що: День відкритих дверей
Де:Краєзнавчий музей
Коли: 20 лютого, 10:00-16:00

Що: Відкриття джазового фестивалю-конкурсу «Black & White Music»
Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса
Коли: 20 лютого, 10:00

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 20 лютого, 13:30

Що: Зустріч памʼяті Люціїї Глібко-Долинської
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 20 лютого, 15:00

Що: Презентація книги “10 розмов про історію України” т.2
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 20 лютого, 16:30

Що: Концерт Олексія Пєтухова
Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса
Коли: 20 лютого, 17:00

Що: Вечір памʼяті Анатолія Мисечка
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 21 лютого, 15:00

Що: Концерт ансамблю “Four quarters”
Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса
Коли: 21 лютого, 16:00

Що: Концерт піаніста  Вадима Бессараба та дуету “Jazzets”
Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса
Коли: 21 лютого, 18:00

Що: Вільна розмова/ Українці в космосі
Де: Грецька 1-а, America House Odesa
Колі: 22 лютого, 18:30
Реєстрація  https://forms.gle/RSxuBJ13XKF2ebb16

 

 

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Редакція ПРОФІЛЬ

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