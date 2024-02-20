Афіша Одеси на 20-23 лютого: джазовий фестиваль, безкоштовні концерти та презентації

Цей тиждень буде наповнений джазовою музикою, адже ми памʼятаємо, що джаз – це музика вільних та талановитих людей. І незважаючи на війну, тривоги та небезпеку в Одесі продовжують навчатися безліч талановитих дітей. Саме для них цими днями буде проведено джазовий фестиваль-конкурс «Black & White Music» в мистецькій школі ім. Гілєльса.
Глядачів запрошують на чотири концерти. Про їхній розклад ви можете дізнатися із нашої рідбірки. Також у вівторок Краєзнавчий музей проводить День відкритих дверей. Низку різноманітних зустрічей пройдуть і в бібліотеці Грушевського.
Також 22 лютого Одесу відвідає Ірина Фаріон та презентує свою книгу. Але на жаль, реєстрація на цей захід завершилась дуже швидко, тож, якщо хтось з наших читачів встиг записатися – розкажіть, як все пройшло. Нам буде цікаво.
Що: День відкритих дверей
Де:Краєзнавчий музей
Коли: 20 лютого, 10:00-16:00
Що: Відкриття джазового фестивалю-конкурсу «Black & White Music»
Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса
Коли: 20 лютого, 10:00
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 20 лютого, 13:30
Що: Зустріч памʼяті Люціїї Глібко-Долинської
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 20 лютого, 15:00
Що: Презентація книги “10 розмов про історію України” т.2
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 20 лютого, 16:30
Що: Концерт Олексія Пєтухова
Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса
Коли: 20 лютого, 17:00
Що: Вечір памʼяті Анатолія Мисечка
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 21 лютого, 15:00
Що: Концерт ансамблю “Four quarters”
Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса
Коли: 21 лютого, 16:00
Що: Концерт піаніста Вадима Бессараба та дуету “Jazzets”
Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса
Коли: 21 лютого, 18:00
Що: Вільна розмова/ Українці в космосі
Де: Грецька 1-а, America House Odesa
Колі: 22 лютого, 18:30
Реєстрація https://forms.gle/RSxuBJ13XKF2ebb16