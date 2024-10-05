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Замените лифт на лестницу: как простые прогулки могут изменить ваше тело и душу

Замените лифт на лестницу: как простые прогулки могут изменить ваше тело и душу

Ходьба — это самый простой и доступный способ улучшить свое самочувствие, подтянуть физическую форму и сбросить лишний вес. Для пеших прогулок не обязательно покупать специализированную обувь и заниматься с тренером. Эта физическая нагрузка полезна всем в независимости от здоровья и вековых ограничений.

Даже короткая прогулка между остановками может значительно улучшить ваше самочувствие. Важно выбирать удобную обувь — подойдут кроссовки, например, из линейки Air Max или ASICS. Молодым людям для начала достаточно ходить быстрым шагом около 30 минут. Для пожилых — темп можно снизить, но уделить прогулкам больше времени.

Темп ходьбы тоже важен: медленный шаг помогает расслабиться после дня, но для спортивного эффекта лучше ходить быстрее — такая ходьба заменит занятия в зале. Начните с быстрого шага на 15–20 минут, затем можно немного снизить темп, если почувствуете усталость. Максимальный эффект будет от полуторочасовых прогулок.

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Пешие прогулки укрепляют сердечно-сосудистую систему. Полезно заменить лифт на лестницу — это дает дополнительную нагрузку, как и ходьба по склонам. Такие тренировки повышают выносливость и улучшают физическую форму. Пульс после прогулки должен нормализоваться. Ходьба особенно полезна для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, её часто включают в реабилитационные программы. Правильное дыхание и свежий воздух играют важную роль.

Прогулки также полезны для позвоночника, активизируют работу сердца, снижают уровень холестерина и давление. Если у вас лишний вес, ходьба помогает — за одну прогулку сжигается около 100 калорий. Не ленитесь проходить даже небольшие расстояния — это улучшит ваше здоровье и физическую форму.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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