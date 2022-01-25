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Ноющая боль в голени: откуда берется и как лечить?

Ноющая боль в голени: откуда берется и как лечить?

С этой проблемой чаще всего сталкиваются новобранцы в армии, начинающие бегуны и любители покататься на лыжах в Карпатах. После физических нагрузок возникает боль, которая подолгу не проходит.

Рецепты

Давайте разберемся, как избавиться от боли в голени и что можно сделать, чтобы она не возвращалась.

Почему возникает боль в голени?

Этот тип боли называется шинсплинт (от английского shin splints) или «расколотая голень». Боль обычно возникает между коленом и лодыжкой, там где мышцы прикрепляются к кости. Кажется, что нижнюю часть ноги словно «тянет», при этом могут неметь пальцы.

Что такое шинсплинт?

Чаще всего боль в голени появляется, когда мышечная и костная ткани в ноге перегружаются от повторяющихся действий. Бег и ходьба на длинные расстояния, тренировки и горные лыжи — это причины «расколотой голени». Чрезмерные нагрузки вызывают отек мышц и увеличивают давление на кость, что приводит к воспалению и боли.

Боль в голени может быть острой или пульсирующей. Она возникает как во время, так и после физических нагрузок. Если прикоснуться к ноге, то боль усиливается.

Как лечить боль в голени?

Ногам нужен отдых. Вам стоит исключить нагрузки, которые вызвали боль в голени. В течение нескольких дней или недели боль может полностью исчезнуть. Главное, не напрягать ноги.

Откуда берется ноющая боль в голени в покое?

Однако, длительный отдых не всегда возможен, особенно если вы служите в армии или ваша работа связана передвижениями пешком. В этом случае вам помогут:

  • Противовоспалительные препараты, которые продаются без рецепта. Ибупрофен и парацетомол не только облегчают боль, но уменьшают отечность
  • Пакет со льдом. Заверните его в полотенце и прикладывайте к голени на 20 минут каждые 2–3 часа
  • Повязка. Намотайте эластичный бинт на ногу, чтобы предотвратить отек мышц
  • Упражнения на растяжку. Поставьте пальцы ног на край лестницы и перенесите вес на одну ногу. Затем медленно опуститесь и снова поднимитесь. Повторите это 25 раз
  • Замените обувь. Убедитесь, что ваша обувь удобная и не изношенная

Люди с плоскостопием страдают от боли в голени намного чаще, даже без физических нагрузок. Нужно обязательно использовать ортопедическую обувь или стельки.

Обратитесь к врачу, если боль становится сильнее, мешает вам заснуть и не проходит в течение недели.

Как можно предотвратить появление боли в голени?

Используйте боль как сигнал. Если заметите боль в голени — уменьшайте свою нагрузку. Не пытайтесь ходить, бегать или тренироваться через боль.

Добавьте к своим тренировкам силовые упражнения. Укрепляйте ноги, лодыжки и бедра. Это поможет подготовить мышцы к возможным перегрузкам.

Из-за чего возникает сильная боль в голени после бега?

Выберите себе правильную обувь. Если вы совершаете пробежки, то меняйте кроссовки каждые 600-800 километров.

Закажите себе индивидуальные ортопедические стельки. Они помогают не только людям с плоскостопием. Многие военные, спортсмены и курьеры пользуются ортопедическими стельками, чтобы правильно распределять нагрузку на ноги. Стельки помогают предотвратить боль в голени.

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Фото: Orthoinfo, Medicalnewstoday

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Редакция ПРОФИЛЬ

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