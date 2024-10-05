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Замініть ліфт на сходи: як прості прогулянки можуть змінити ваше тіло і душу

Замініть ліфт на сходи: як прості прогулянки можуть змінити ваше тіло і душу

Ходьба — це найпростіший і найдоступніший спосіб поліпшити своє самопочуття, підтягнути фізичну форму і скинути зайву вагу. Для піших прогулянок не обов’язково купувати спеціалізоване взуття і займатися з тренером. Це фізичне навантаження корисне всім незалежно від здоров’я та вікових обмежень.

Навіть коротка прогулянка між зупинками може значно поліпшити ваше самопочуття. Важливо вибирати зручне взуття — підійдуть кросівки, наприклад, з лінійки Air Max або ASICS. Молодим людям для початку достатньо ходити швидким кроком близько 30 хвилин. Для літніх — темп можна знизити, але приділити прогулянкам більше часу.

Темп ходьби теж важливий: повільний крок допомагає розслабитися після дня, але для спортивного ефекту краще ходити швидше — така ходьба замінить заняття в залі. Почніть зі швидкого кроку на 15-20 хвилин, потім можна трохи знизити темп, якщо відчуєте втому. Максимальний ефект буде від півторагодинних прогулянок.

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Піші прогулянки зміцнюють серцево-судинну систему. Корисно замінити ліфт на сходи — це дає додаткове навантаження, як і ходьба по схилах. Такі тренування підвищують витривалість і покращують фізичну форму. Пульс після прогулянки має нормалізуватися. Ходьба особливо корисна для людей із проблемами опорно-рухового апарату, її часто включають у реабілітаційні програми. Правильне дихання і свіже повітря відіграють важливу роль.

Прогулянки також корисні для хребта, активізують роботу серця, знижують рівень холестерину і тиск. Якщо у вас зайва вага, ходьба допомагає — за одну прогулянку спалюється близько 100 калорій. Не лінуйтеся проходити навіть невеликі відстані — це поліпшить ваше здоров’я і фізичну форму.

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