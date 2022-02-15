15 февраля – Сретение Господне: что означает этот праздник для православных?

В 2022 году один из двунадесятых православных праздников — Сретение Господне – отмечается 15 февраля. В народе говорят: Сретение — это когда зима встречается с весной. Но так ли это? Отвечает протоиерей Андрей Шиманович.

«Славянское слово «сретение» действительно переводится на современный русский язык как «встреча». Однако праздник Сретения Господня, который православная церковь ежегодно отмечает 15 февраля, не имеет абсолютно никакого отношения к встрече зимы с весной. Это не более чем народное суеверие и результат околоцерковного мифотворчества людей, мало знакомых с истинным учением церкви».

На самом деле речь идет о той встрече, которая произошла более двух тысяч лет назад в Иерусалимском храме. В этот день — сороковой день по Рождестве Христовом — Дева Мария и праведный Иосиф, следуя ветхозаветному закону, принесли Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

В храме Младенца Иисуса встретил праведный старец Симеон — один из образованнейших людей своего времени. По преданию, он был одним из семидесяти переводчиков Священного Писания с еврейского на греческий язык. Когда праведный Симеон, еще за 300 лет до Рождества Христова, переводил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» — и усомнился: разве дева может родить? Он хотел уже вставить вместо слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел и, удержав за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества.

И вот, день пришел. Исполнилось то, чего старец ждал всю свою непосильно долгую жизнь. Симеон взял на руки Младенца, рожденного от Девы, и радостно воскликнул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром…» — исполнилось пророчество ангела и теперь старец мог спокойно умереть.

По существу, праздник Сретения Господня напоминает о встрече двух эпох в истории человечества — эпохи Ветхого Завета, которую олицетворяет старец Симеон, и эпохи Завета Нового, который заключил с людьми пришедший Мессия, Господь Иисус Христос.

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