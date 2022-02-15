Сглаз, порча и темная сила зеркала: что говорят священники о суевериях?

Многие из нас верят в приметы и считают, что эти суеверия могут защитить нас от неприятностей, болезней и «дурного глаза». Отсутствие булавки на одежде или паника по поводу сломанного крестика способны довести суеверного человека до нервного срыва. Однако священники уверены: все это — не более чем предрассудки, которые ни помочь, ни помешать ничему в нашей жизни никак не могут.

Булавка против сглаза?

В страхе перед чужой завистью или сглазом мы иногда особым образом прикалываем на одежду английскую булавку, после чего наступает уверенность, что уж теперь-то никто не сможет причинить нам вред. Убеждение очень странное: как может обычная булавка защитить человека? Тем более что окружающие нас люди больше озабочены собственными проблемами, чем тем, как навредить любопытной соседке или завистнице-подруге.

По мнению священников, люди, которые верят в подобные вещи, ведут себя как последователи религии фетишизма. Они наделяют предметы особыми свойствами и магией, которая создает иллюзию могущества. Однако эта воображаемая защита быстро разрушает способность человека самостоятельно добиваться чего-то в реальной жизни. Ведь следуя суевериям, люди отказываются от ответственности за свою жизнь и перекладывают ее на что-то придуманное ими.

Кроме того, нигде в книгах Нового завета не говорится ни о сглазе, ни о порче, и даже «главный евангельский колдун» Симон Волхв, творивший разнообразные фокусы, почему-то никого не сглазил. Такого понятия, как сглаз или порча, в Евангелии вообще нет.

Сглазить можно только того человека, который в это верит — все это чистейшей воды самовнушение. А верующим людям лучше защищать себя молитвой и соблюдением заповедей.

Что делать со сломанным крестиком?

Мы воспринимаем религиозные атрибуты как какие-то магические предметы, и если с ними что-то случается, считаем это дурным предзнаменованием. Однако не нужно искать в произошедшем какого-то скрытого смысла. Например, если сломался нательный крестик, то это говорит только о том, что его качество оказалось не самым лучшим или он просто не выдержал испытания временем.

Представления о связи вещи и человека — это языческое мышление, которое считается греховным для христиан. А крестик — это всего лишь христианский символ, к которому нужно относиться с уважением. Но то, что с ним происходит, на судьбу владельца никак не влияет. Просто нужно купить новый крестик и освятить его, а сломанный починить или отдать в церковь. Если крест представляет для вас какую-то ценность, то оставьте его дома как память — ничем плохим вам это не грозит.

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Кто придумал занавешивать зеркала?

Давно сложился обычай занавешивать зеркала и мыть пол сразу после похорон близкого человека. Однако христианская религия никаких подобных обычаев не знает — все это также относится к язычеству. В представлении древних людей существовала граница между миром живых и миром мертвых, и такой границей считалось зеркало. Поэтому и сложилось поверье, которое предписывало особые отношения с этим предметом. В реальной жизни занавешивание зеркал не имеет никакого смысла, так как никакой магической силы зеркало не несет. Это всего лишь обычный предмет. С таким же успехом можно закрывать все отражающие поверхности в доме. Тот же самый языческий смысл имеет и мытье полов «вслед за покойником». Все это народные приметы, которые появились в те времена, когда люди были малообразованны и поэтому очень суеверны.

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