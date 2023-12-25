25 декабря отмечаем не только Рождество, но и другие праздники: традиции, приметы, именины

25 декабря — Рождество Христово

Сегодня мир отмечает один из самых больших христианских праздников — день рождения Иисуса Христа. До этого продолжался Рождественский пост, закончившийся прошлым вечером. Кстати, Рождество считается вторым величайшим праздником у христиан после Пасхи.

Христиане верят, что в этот день Бог воплотился в человеческий облик и это стало точкой отсчета новой эры в истории человечества. Произошло это событие 2023 года назад. По легенде Иисус, Сын Божий родился в городе Вифлееме, а его матерью была Дева Мария. В момент рождения на небе засеяла звезда, указавшая путь к божьему младенцу трем мудрецам, принесшим ему дары. Так человечество получило своего Спасителя.

Запреты 25 декабря

В день Рождества было нельзя:

громко кричать, злословить, ссориться;

вышивать, вязать, убирать в доме;

купаться.

Приметы и традиции, связанные с 25 декабря

Приметы этого дня указывали на предстоящую погоду:

если снег лежит или только что выпал — следующий год будет успешным;

тепло за окном — весна будет холодная;

морозная погода — такой она будет оставаться до 6 января;

кошка обдирает стены дома — испортится погода, свернулась калачиком — придут морозы;

звездная ночь — к теплому и солнечному лету;

метель — на урожайный год.

А еще предки верили – если 25 декабря, на Рождество, сыграть свадьбу, то семья будет жить долго и счастливо вместе. А если купить любую новую вещь, она прослужит долго и не испортится.

Имениннки 25 декабря

25 декабря именины в Леонида, Иисуса, Марии.

Талисманом человека, рожденного 25 декабря, является топаз. Камень бывает разных оттенков. В древнем мире топаз считался талисманом, помогающим раскрывать тайны. Также верили, что он развивает интуицию.

Рожденный 25 декабря человек по знаку Зодиака — Козерог. Родившиеся в этот день люди отличаются практичностью и приземленностью. Для них не свойственно витать в облаках и много фантазировать. Именинники 25 декабря очень трудолюбивы, не могут позволить себе сидеть без дела. Они строги и упрямы, но заботливы к близким.

Кто из известных людей родился 25 декабря

1848 год — украинский историк, этнограф и писатель Орест Левицкий;

1973 год — украинская актриса театра и кино Виктория Спесивцева;

2005 год — украинский прыгун в воду, самый молодой в истории прыжков в воду чемпион Европы Алексей Середа.

Исторические события, произошедшие в Украине и мире за 25 декабря:

336 год — в Риме проходит первое документально подтвержденное празднование Рождества;

350 год — римский император Ветранион отрекается от престола в пользу Констанции во время встречи в Нише;

498 год — король франков Хлодвиг принимает католицизм в Реймсе;

597 год — Августин Кентерберийский и его последователи крестят 10 000 англосаксов;

800 год — в Риме Папа Лев III коронует франкского короля Карла Великого императором;

1000 год — создают Венгерское королевство во главе со Стефаном I;

1025 год — Мешко II Ламберт становится королем Польши;

1066 год — Вильгельм Завоеватель становится королем Англии;

1100 год — Балдуин I становится королем Иерусалима;

1130 год — Рожер II провозглашается королем Сицилии;

1492 год — каравелла «Санта-Мария», на которой Христофор Колумб доплывает до берегов Америки, налетает на рифы у берегов Гаити из-за халатности вахтенного матроса;

1559 год — после смерти Павла IV новым папой под именем Пий IV становится Джованни Анджело Медичи;

1582 год — испанский король Филипп II основывает первую в Европе математическую академию;

1741 год — Андерс Цельсий, шведский астроном и математик изобретает шкалу измерения температуры;

1758 год — Иоганн Георг Палыч впервые наблюдает комету, возвращение которой ранее предсказал английский астроном Эдмунд Галлей, имя которого она носит ныне;

1855 год — в Кингстоне (Канада) проходит первая известная ныне игра в хоккей;

1923 год — впервые на новогодней елке в Белом доме (Вашингтон) засвечивают электрическую гирлянду;

1926 год — проходит учредительный съезд Союза украинок Канады;

1941 год — Вторая мировая война: начинается провальная Керченско-Феодосийская десантная операция советских войск;

1950 год — четверо шотландских студентов из университета Глазго воруют из Вестминстерского аббатства исторический Скунский камень, олицетворяющий мощь Шотландии и в свое время забранный англичанами;

1968 год — «Led Zeppelin» посещают США, в рамках своего первого американского турне;

1969 год — американец Артур Блессит отправляется в самое длинное в мире кругосветное путешествие пешком — он преодолевает за 29 лет 55011 км, унося на себе большой деревянный крест;

1975 год — в Киеве открывают памятник И. Котляревскому;

1977 год — проходит встреча премьер-министра Израиля Менахема Бегина с президентом Египта Мухаммедом Анваром ас-Садатом в Каире;

1989 год — расстрелян румынский диктатор Чаушеску Николае и его жена Елена Чаушеска;

1991 год — отставка Михаила Горбачева с поста Президента СССР, распад Советского Союза;

1991 год — президент США Джордж Буш в обращении к американскому народу заявляет, что Соединенные Штаты признают независимость Украины и готовы немедленно установить с ней дипломатические отношения;

1992 год — Министерство юстиции Украины регистрирует Украинское добровольное культурно-просветительское правозащитное благотворительное общество «Мемориал» им. Василия Стуса;

2002 год — в Голосеевском местном суде Киева завершается процесс над 18 членами УНА-УНСО, участниками массовых беспорядков 9 марта 2001 года.

Какой сегодня день в Украине и мире

25 декабря в Украине и мире празднуют День тыквенного пирога. Праздник особенно популярен в США, ведь тыквенный пирог является кусочком традиции и кулинарной праздничной культуры этой страны. Среди американцев этот десерт считается одним из самых любимых. История тыквенного пирога насчитывает около 400 лет. Еще первые поселенцы Нового Света готовили столь простой, но вкусный десерт. Первые же известные рецепты с тыквой появились в английских и французских книгах еще в конце 1600 лет. Американский десерт начал формироваться примерно в 1796 году, появившись в кулинарной книге «Американская кулинария» Амелии Симмонс.

Также в США 25 декабря День A’Phabet или День без «L«. Игривый и веселый праздник, вращающийся вокруг каламбура в английском языке на слово «Ноэль», являющийся здесь синонимом Рождества. «Ноэль» — французский термин, часто используемый в разных странах. Этот день был создан специально для любителей каламбуров. Поэтому можете бросить себе вызов и попытаться не использовать букву «Л» в письменном и устном языках.