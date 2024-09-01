5 интересных фактов и легенд о старой Одессе

1. Откуда появилось название — “Одесса”

Существует интересная версия происхождения названия «Одесса». На месте современного Хаджибея в античное время существовало поселение Одессос. Иосиф Де Рибас предложил Екатерине II назвать захваченный Хаджибей в честь этого античного города. На что императрица дала согласие, но капризно добавила: «Хорошо, да будет Одесос, но в женском роде». Так и появилось современное название города — Одесса, в котором мы живем.

2. В Одессе вместо первого камня заложили первую сваю

По традиции, строительство нового города начинается с торжественной закладки первого камня в основу первого здания. Однако в Одессе все было по-другому. 2 сентября 1794 г. градоначальник Иосиф Де Рибас забил две сваи в основу Платоновского мола, тем самым начав строительство порта. Что было вполне логично, ведь город то уже существовал. Он был не основан российскими имперцами, а захвачен. Порт, кстати, тоже был, хотя и не такой большой, каким он стал впоследствии.

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3. Вода стоила как мясо

В начале существования Одессы воду брали только в Водяной балке на улице Балковской, и она была очень дорогой. Стоимость одного ведра воды равнялась стоимости 1 кг мяса и составляла — 1 рубль.

4. В Одесских водах затонула турецкая казна

Эта история больше похожа на легенду. Согласно ей, 28-29 августа 1790 года, между островом Тендра и городом Хаджибеем (будущая Одесса), в сорока милях от побережья, произошло сражение между турецким флотом и имперским флотом российских захватчиков. Во время этого сражения затонул турецкий корабль, на котором находился весь денежный запас турецкой флотилии в виде серебряных и золотых монет.

5. Очаков мог стать Одессой

Когда Екатерина II надумала строить новый военный и торговый порт в захваченном Северном Причерноморье, ее выбор сначала остановился на нынешнем Очакове. Однако Иосиф Де Рибас сумел убедить тираншу, что лучшее место для порта – Хаджибей. Здесь море глубокое, а близкое расположение устья Дуная способствовало бы военно-морским операциям. Екатерину II была вынуждена согласиться с Де рибасом, и порт с гаванью появились именно там, где они сейчас и находятся.