Мария с помощниками была желанной не только на свадьбах, но и на крестинах, юбилеях и громких сельских забавах по всему Любашевскому району.

В 2018-м женщина в последний раз откухорила на свадьбе. Однако на свою изумрудную, которую будет отмечать со своим 83-летним суженым Алексеем и многочисленной семьей 31 мая, снова станет к плите и накроет для доброй сотни дорогих сердцу гостей изысканный праздничный стол.

Пляжные зонты — для колхозниц

Семья Марии Саракий

Мария Саракий — из многодетной семьи Ивана и Анны Бурьянов, в которой воспитывалось восемь детей. Сразу после семилетки (восьмой класс окончила в вечернюю смену) 14-летняя меткая девушка, как и большинство ее ровесников, начала работать «нормовичкой» на колхозных полях. Клепанной отцом тяпкой она упорно прореживала посевы сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника. За тяжелым делом так и не смогла получить какую-то профессию.

Вышла замуж Мария в 1970-м за местного бравого парня Алексея, и дальше трудилась в колхозе.

Молодожены 1970-го года

— До женитьбы на Марии я успел отслужить срочную, поработать на Заплазском сахарном заводе, овладеть профессией ветврача, закончить Одесскую мореходку и сходить в рейс, а моя любимая бороздила гвоздавские поля, — рассказал Алексей Саракий, — Чтобы как-то уберечь любимую от палящего летнего солнца, привозил из-за границы вместе с подарками пляжные зонты для всего ее звена. Когда же стали на свадебный рушник и родился первенец Юрий, предложил жене перебраться в Одессу, выучиться на медсестру и вместе на флоте работать. Но мои уговоры были напрасными, категорически отказалась покидать родное село.

Алексей еще лет пять моряковал, зарабатывая на жизнь молодой семьи. Успел в период Холодной войны на сухогрузах переправлять советское оружие на Кубу, боевую технику и боеприпасы — в Египет и африканские страны. За это получил статус участника боевых действий.

Как накрыть стол на 500 гостей?

Вернувшись в семью, моряк в первую очередь приобрел новенькую «Копейку». Вскоре место со стареньким домиком прикупил и начал стройматериалы заготавливать. Работал ветврачом и шофером.

В семье родился и второй сын — Сережа. Искусная хозяйка Мария ежедневно «крутилась» в вихре домашних хлопот.

Как-то по просьбе нанашки Ульяны Молодец стала помогать ей готовить на свадьбе. Именно крестная мать научила ее многим премудростям и поощрила к кулинарии.

Набравшись опыта, молодая хозяйка с 1978-го уже самостоятельно начала готовить на заказ.

Жареные поросята, гуси, фаршированные щуки, толстолобики, утки и куры, голубцы, котлеты, свадебные 10-килограммовые торты, плачинды, традиционные копчености — это лишь кое-что из поварского искусства Марии Саракий.

В основном ее свадебное меню насчитывало до полусотни праздничных блюд. Согласитесь, не каждая свадебная повариха может с этим справиться. За несколько дней готовки она накрывала изысканный праздничный стол для 250-500 гостей.

Гостям хватило блюд на пять дней

Как-то на одной из самых пышных свадеб десяти помощницам Марии Саракий пришлось почти полсуток только нарезку делать из приготовленных ею блюд — по сто тарелок каждой.

И всегда ее блюда удавались на славу — гости не могли наесться.

— Последний раз я готовила на свадьбе в соседнем Ясеновом Первом 2018-го у Николая Немца. Приглашенных было аж четыре сотни гостей. Готовить пришлось с десятью помощницами, потому что меню было удивительно разнообразным, — рассказала Мария Саракий, — Щедрый хозяин только полный автомобильный прицеп рыбы привез! Пришлось сначала ее перечистить, а потом запечь толстолобики, засолить две огромные кастрюли домашней сельди и т. п. Также собственноручно накрутила несколько 12-литровых банок голубцов, а когда гостям еще и пельменей захотелось, то несколько мешков слепила и сварила! Вот тогда моей стряпни было так много, что хватило на пять суток многочисленным гостям угощаться.

Самое вкусное получается в баняке

Баняк, или чугунок, несмотря на широкий ассортимент кухонной утвари, до сих пор используется профессиональными сельскими поварами и умелыми хозяйками. В них варят борщи, супы, картофель, готовят голубцы и котлеты, тушат капусту и мясо. Приготовленные в такой посуде блюда долго не остывают и сохраняют душистый аромат.

Мария Саракий с котлами

У Марии Саракий чугунков на кухне — больше десятка, разных размеров. Большинство из них подарены еще свекровью Анной Ивановной. Но все они начищены, сияют, словно только что из магазина. Правда, с недавних пор хозяйка запекает мясные блюда в поварских рукавах, потому что это удобно.

— В 1982-м мы перебрались в новый дом вместе с детьми и матерью Алексея. Ее муж Софрон погиб в борьбе с фашистами где-то на Висле в 1944-м, поэтому трех сыновей ей пришлось своими силами ставить на ноги, — рассказала Мария, — Женщина была неприхотлива в еде. Часто просила мамалыгу в чугунке приготовить или суп с рванцами.

В прошлом году с лета по осень хозяйничала на кухне местного фермера. Кормила полсотни жатвенников, пахарей и сеятелей. Как-то и этот суп сварила, так кое-кто говорил, что, смакуя его, аж в детство погрузился.

Плачинды для начальства и колбаса для одесситов

Известна гвоздавская мастерица и своими полуметровыми в диаметре плачиндами. Таких в селе никто не выпекает. Раньше такие пироги с картофелем, капустой, сыром, тыквой у нее заказывали для районного и областного начальства. Над одним заказом всю ночь колдовала, потому что знакомый хотел необычно отблагодарить одесских врачей, которые спасли его жену. Потом еще долго благодарил. Пересказывал, что таких вкусностей медики никогда не пробовали.

С началом войны Мария Ивановна вместе с плачиндами производила для защитников беляши, пироги и другую выпечку. Помогала землячкам готовить копчености — этому научилась еще в молодости, когда с мужем Алексеем они свиней выкармливали, перерабатывали на домашнюю колбасу и другие копчености. Бывало, за раз по 200 килограммов фарша на колбасу месили, а потом до ночи коптили ее в двух коптильнях. В полночь в любое время года и погоду мчались на Привоз, чтобы утром побаловать одесситов еще горячими гвоздавскими вкусностями.

Внучка Анна

За годы кулинарии женщина пыталась передать знания и опыт многочисленными помощницами, но ни одна не согласилась, побоялись такого тяжелого труда, а еще больше — ответственности.

Из четырех внуков только внучка Анна мечтает стать ресторатором, осваивая сейчас это дело в одном из курортных ресторанов Греции.

Чем смакуют на второй день свадьбы?

По традиции на второй день свадьбы разливают гостям рыбную уху. Мария всегда ее готовит по-особенному в двух четырехведерных кастрюлях.

Когда вода закипит, бросает три курицы: две резаные и одну целой тушкой. Как проварятся, добавляет большие рыбьи головы, соль, перец по вкусу, лавровый лист и обязательно пучок молодого укропа. Душистая и питательная уха, протомившись на маленьком огне несколько часов, подается горячей и помогает выпившим лишнего мгновенно протрезветь.

Рецепт рванцов

Замешиваем и раскатываем тесто, как на вареники.

Провариваем в чугунке картофель. Солим, перчим. Затем тесто рвем на кусочки и кладем в воду. Когда сварится, суп приправляем жареным на растительном масле луком.