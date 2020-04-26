Наша история: Лузановка едва не стала «одесской Ривьерой»

Названия старых одесских районов хорошо известны в стране и даже в мире. Вряд ли найдется человек, который никогда не слышал про Пересыпь или Аркадию или не знает, в каком городе они находятся. Не менее известным районом Одессы является и Лузановка.

Античные города и памятная битва

Ранее на месте Лузановки находилось античное поселение, основанное жителями Ольвии. Известно даже его название — Гавань Асиаков. Вместе с близлежащим поселением Гавань Истриан эти населенные пункты были, так сказать, пограничными заставами между враждующими Ольвией и Истрией.

Местность, где сейчас расположена Лузановка, представляла собой песчаную косу, которая отделяла Куяльницкий лиман от Черного моря. Как свидетельствуют факты, в 1691 году именно в районе Лузановки произошла историческая битва между казаками, которыми командовал Семен Палий, и татарами. В честь этой битвы на ее месте был установлен каменный крест.

Первым «законным» владельцем земель в этих местах стал Афанасий Кесоглу, грек-бургомистр, который занимался заселением молодого города, а позже стал одним из руководителей самоуправления Одессы. Правда, земли эти он получил незадолго до того, как наш город появился на карте империи, зато стал одним из первых одесских землевладельцев еще при правлении императрицы Екатерины II. После смерти Кесоглу его владения перешли к вдове Кассандре Ивановне, одна из внучек которой, Наталья, вышла замуж за Фому Лузанова.

Фома Петрович был участником войны против Наполеона. Кроме военной службы, он числился при главном генералитете, а также был личным представителем генерал-губернатора Новороссийского края Михаила Воронцова в Одессе и на Кавказе.

Лузановы добывали соль на Хаджибейском лимане

В 1819 году за верную службу император подарил Лузанову землю между морем, Куяльницким и Хаджибейским лиманами. Генерал выстроил там поместье, и вскоре все прилегающие земли стали называть Лузаново или Лузановкой. Кстати, эти владения Лузановых находились на месте современного Лузановского парка. Кроме него, Фоме Петровичу принадлежала половина лиманов Куяльник и Хаджибей. В 1829 году жена Лузанова получила разрешение на открытие соляного промысла на Куяльницком лимане, который работал не один год.

А еще Фома Лузанов весьма успешно занимался виноделием. Например, на выставке виноделия, которую в 1870 году в Одессе организовало Императорское общество сельского хозяйства Южной России, он был удостоен большой серебряной медали. Получил он ее за красное вино урожая 1866 года. После выхода на пенсию генерал-майор Лузанов постоянно жил в Одессе, в особняке на улице Маразлиевской. Умер он в госпитале в Бендерах в 83-летнем возрасте, а лет десять назад на старом бендерском кладбище была обнаружена его заброшенная могила.

Младший сын Лузанова, Михаил Фомич, был известным в Одессе человеком и состоял председателем коммерческого суда. Кстати, он был последним председателем этого суда перед революцией. В своем поместье он собирался создать «одесскую Ривьеру», даже построил новую усадьбу неподалеку от пляжа. Постепенное претворение в жизнь его замысла должно было превратить приморский город во вторую Ниццу и даже превзойти ее. Вложить в проект собирались что-то около 18 миллионов рублей золотом. И скорее всего, у Лузанова это получилось бы, если бы не революция.

Лузановский пляж — лучший в городе

Имение Лузановых находилось неподалеку от дорожной развилки с трактиром. После революции хозяева покинули усадьбу, и в их доме был открыт лагерь юных коммунаров, который позже превратился в пионерлагерь «Молодая гвардия». Кстати, пляж, который находился во владениях Лузановых, еще до революции считался одним из лучших для купания. А вот первый «цивилизованный» пляж в Лузановке появился только в 1920-х годах. Затем тут организовали детский лагерь, а еще через два десятка лет появился причал для катеров. Летом многие жители района добирались на работу по морю.

Лузановский пляж и сегодня считается единственным природным пляжем в городе — он наиболее удобный и безопасный, а его протяженность составляет почти полтора километра. Пляж имеет ровное пологое дно, которое постепенно снижается, безопасен для детей и усыпан мелким известковым песком.

На пляж самолетом

Самым удивительным является то, что в середине 1950-х годов в Лузановку можно было попасть самолетом. С аэродрома «Застава» на лузановские пляжи трижды в день летали аж три пассажирских самолета ЛИ-2. За выходной день их услугами пользовались до 450 человек. Первый рейс из города отправлялся в девять часов утра, последний — из Лузановки в восемь вечера, а билет стоил 15 рублей.

Фото: viknaodessa.od.ua, fastpic.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.