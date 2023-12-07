Как одесситы относятся к местным властям? – опрос

Владислав: «Мэр у нас Труханов, но я ж с ним лично не знаком. В целом, отношение к городским властям никакое. Если посмотреть на наши пляжи, на отношение к архитектуре, ко всему, не видно, чтобы что-то двигалось в лучшую сторону. Нашему горсовету надо поучиться у Львова. И то, что люди каждую субботу выходят митинговать к мэрии – я поддерживаю, деньги должны идти на ЗСУ. Из хорошего: последствия снегопада город довольно эффективно в этот раз убрал, учитывая, сколько было повреждений. К областным властям отношение у меня более-менее нормальное. За расчистку дорог, за спасение застрявших в снегопад автобусов – спасибо. И дороги в области сейчас приличные. Но кто возглавляет облсовет или ОВА, я не знаю: они так часто меняются, что не успеваешь все эти фамилии запоминать, а по действиям вообще не помнишь никого. Наверное, больше помнишь старых, когда действительно что-то делалось в Одессе».

Геннадий: «К Труханову есть вопросы, но есть и то, за что ему можно сказать «спасибо». Он привел в порядок Старобазарный сквер, например. Облсоветом я не интересуюсь, фамилий не знаю. Еще по городу могу сказать: «Зелентрест» никак не работает. После непогоды куча деревьев упала на автомобили, никто этим не занимался. Улицы у нас иногда хорошо убирают – я лично вижу коммунальщиков постоянно, но есть такие части города, где вообще никого ничто не волнует».

Елена: «За Труханова я не голосовала и не понимаю, зачем другие за него голосуют. Одесса – сейчас город заброшенный. Что-то, конечно, делают: дорогу или трубы, когда все уже совсем сломалось. Говорят, сейчас горсовет дроны начал закупать после митингов Ножевниковой. Ну хоть что-то! ОВА возглавляет Кипер. Я к нему сначала очень скептически была настроена, а сейчас смотрю – пожалуй, и не все так плохо, не хуже других. А в облсовете сейчас Диденко, это катастрофа, мне кажется. Вообще, местное самоуправление должно быть, и то, что все средства забрали в Киев во время войны, наверное, это верно, если бы все в одни руки не пошло».

Светлана: «К Труханову я отношусь… нормально. Но знаю, что, когда у всех свет вырубали, у него он был. А кто возглавляет ОВА и облсовет, я не в курсе. По городу – более-менее видно, что что-то делают. Может, можно было лучше, но в войну сложно сказать. Возле моего дома организовали сквер, выложили плиткой дорожки, положили асфальт – это хорошо. А то, что очень много сухих деревьев, они падают и этим никто не занимается – это ужасно. В области, ещё до войны начинали делать дороги. У меня родители живут в сторону Измаила, и говорят, в войну туда пошли фуры, и опять всё раздолбали. Понятно, что сейчас ничего не будут восстанавливать».

Тамара: «Отличников» у нас во власти мало, в основном оценка «удовлетворительно» и «хорошо». Но я очень уважаю нашего мэра. При нём, по крайней мере, фасады центральных улиц начали приобретать приличный вид. Я очень люблю свой город и люблю, когда он красивый, а не облупленный. Труханов старается, хотя, может, не всё успевает. С облсоветом я мало сталкиваюсь. Я езжу из Одессы в Усатово – дорога там хорошая, а больше ничего не знаю. Кто возглавляет облсовет и ОВА – без понятия. Меня больше интересует жизнь города, я всегда хожу на выборы мэра, а областные власти всё равно ставят из Киева».

Александр: «Я к властям отношусь хорошо. Любая власть – от Бога. Труханов – нормальный мужик, он спортсмен бывший. А областные власти – их поставили, но, на самом деле, ими рулят другие люди, я думаю, так».