Як одесити ставляться до місцевої влади? – опитування

Владислав: «Мер у нас Труханов, але ж я з ним особисто не знайомий. Загалом ставлення до міської влади ніяке. Якщо подивитися на наші пляжі, на ставлення до архітектури, до всього, не видно, щоб щось розвивалося. Нашій міськраді треба повчитися у Львова. І те, що люди щосуботи виходять мітингувати до мерії – я підтримую, гроші мають йти на ЗСУ. З хорошого: наслідки снігопаду місто досить ефективно цього разу прибрало, з огляду на те, скільки було пошкоджень. До обласної влади ставлення у мене більш-менш нормальне. За розчищення доріг, за порятунок автобусів, що застрягли в снігопад, – дякую. І дороги в області зараз пристойні. Але хто очолює облраду чи ОВА, я не знаю: вони так часто змінюються, що не встигаєш усі ці прізвища запам’ятовувати, а за діями взагалі не пам’ятаєш нікого. Напевно, більше пам’ятаєш старих, коли справді щось робилося в Одесі».

Геннадій: «До Труханова є питання, але є й те, за що сказати «спасибі». Він привів до ладу Старобазарний сквер, наприклад. Облрадою я не цікавлюся, прізвищ не знаю. Ще по місту можу сказати: «Зелентрест» ніяк не працює. Після негоди купа дерев впала на автівки, ніхто цим не займався. Проте вулиці у нас подекуди добре прибирають – я особисто бачу комунальників постійно, але є такі частини міста, де взагалі нікого ніщо не турбує».

Олена: «За Труханова я не голосувала, і не розумію, чого інші за нього голосують. Одеса – зараз місто занедбане. Щось, звичайно, роблять: якусь дорогу чи труби, коли все вже зовсім зламалося. Кажуть, зараз міськрада дрони почала закупати після мітингів Ножевнікової. Ну хоч щось! ОВА очолює Кіпер. Я до нього спочатку дуже скептично була налаштована, а зараз дивлюся – мабуть, і не все так погано, не гіршій за інших. А в облраді зараз Діденко, це катастрофа, як на мене. Взагалі місцеве самоврядування повинно бути, і те, що всі кошти забрали у Київ під час війни, мабуть, це вірно, якби все в одні руки не пішло».

Світлана: «До Труханова я ставлюся… нормально. Але знаю, що коли у всіх світло вимикали, він мав його. А хто очолює ОВА та облраду, я не в курсі. Містом більш-менш видно, що щось роблять. Може, можна було краще, але у війну важко сказати. Біля мого будинку організували сквер, виклали плиткою доріжки, поклали асфальт – це добре. А те, що дуже багато сухих дерев, вони падають і цим ніхто не займається – це жахливо. В області ще до війни починали робити дороги. У мене батьки живуть у бік Ізмаїла. Вони кажуть, що у війну туди пішли фури та знову все роздовбали. Зрозуміло, що зараз нічого не відновлюватимуть».

Тамара: «Відмінників» у нас у владі мало, здебільшого оцінка «задовільно» та «добре». Але я дуже поважаю нашого мера. При ньому принаймні фасади центральних вулиць почали набувати пристойного вигляду. Я дуже люблю своє місто та люблю, коли воно гарне, а не облуплене. Труханов намагається, хоч, може, не все встигає. З облрадою я мало стикаюся. Я їжджу з Одеси до Усатового – дорога там хороша, а більше нічого не знаю. Хто очолює облраду та ОВА – без поняття. Мене більше цікавить життя міста, я завжди ходжу на вибори мера, а обласну владу все одно ставлять із Києва».

Олександр: «Я до влади ставлюся добре. Будь-яка влада – від Бога. Труханов – нормальний мужик, він колишній спортсмен. А обласну владу – поставили, але насправді ними кермують інші люди, я думаю, так».