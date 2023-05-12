В Одесской ОВА скандал вокруг закупки гуманитарки: проводятся следственные действия

Журналисты-расследователи издания «Nikcenter» обвинили Одесскую областную военную администрацию (ОВА) в закупке консервов для жителей Николаевской области по завышенной стоимости. Кроме того, оказалось, что это гуманитарная помощь является сомнительного качества. Сейчас эту информацию проверяют правоохранители, а в Одесском ОВО продолжаются следственные действия.

По информации «Центра журналистских расследований «Никцентр», Одесская областная военная администрация в 2022 году закупила для гуманитарной помощи соседней Николаевской области 380 тысяч мясных консерв на 39,5 миллиона гривен. Их производило полтавское предприятие ООО «Продоптом». Инспекторы по безопасности продуктов заставили прекратить это производство из-за нарушения санитарных норм.

За закупку в прошлом году отвечали тогдашний заместитель председателя Одесской ОВА Олег Муратов (в настоящее время уволен), начальник отдела мониторинга и нормативной деятельности ОВА Андрей Нотевский (сейчас на должности), а также директор Департмента финансов ОВА Марина Зинченко (в настоящее время на должности). Правоохранители считают, что переплата в закупке гуманитарки достигает – 7 млн гривен.

Специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили устаревшее и грязное оборудование, грибок на стенах, отсутствие вытяжной системы и мониторинга сырья.

Через суд Госпродпотребслужба добилась закрытия производства, пока компания не исправит нарушения.

Несмотря на это продуктовые наборы с сомнительными консервами продолжили раздавать жителям Николаевщины.

Полтавский городской совет и воинская часть Нацгвардии, которые также закупали у «Продоптом» консервы, судятся с требованием вернуть полученные за некачественный товар средства. А пансионат ветеранов войны уже выиграл такой суд и заставил компенсировать более 100 тыс. гривен убытков.

«Только у чиновников Одесской ОВА никаких вопросов и претензий к неблагополучному производителю не возникло». – отмечают журналисты Центра журналистских расследований «Nikcenter».

В опубликованных весной 2022 года объявлениях о розничной продаже таких консерв их стоимость составляет 75-95 грн, но консервы из гуманитарных наборов обошлись бюджету значительно дороже – 104 грн за штуку.

В феврале 2023 года правоохранители провели санкционированные обыски в служебных помещениях Одесской областной военной администрации и по местам проживания чиновников ОВА из-за подозрения в участии в масштабной схеме хищения государственных средств. Тогда Олег Муратов был уволен с должности, а Марине Зинченко было объявлено о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебного положения.

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Фото: ЦЖР Nikcenter