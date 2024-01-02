В Одесі привітали Мирославу: дівчинка народилася першою у 2024 році (фото)

Як повідомили у мерії, Мирослава з’явилася на світ у міському пологовому будинку №7 1 січня 2024 року о 2:30 ночі, в останні хвилини затяжної нічної тривоги. Вага новонародженої – 3590 грамів, зростання – 55 сантиметрів.

Батьки Мирослави – Надія та В’ячеслав – родом із Херсона. Одеса стала для сім’ї другим будинком. Але В’ячеслав продовжує допомагати рідному місту – він очолює там волонтерський центр.

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Мер Одеси Геннадій Труханов вручив батькам першої народженої дитини грошовий сертифікат і привітав усіх мам, які народили немовлят.

“Ви – справжні героїні, які, незважаючи ні на що, дарують нове життя, дарують надію на наше майбутнє. Ми продовжимо робити все для розвитку нашого міста, щоб вам було комфортно в ньому жити. Бажаю здоров’я, сил та благополуччя всім одеським сім’ям. Нехай цей рік принесе Україні перемогу! – сказав мер.

Всього за першу добу 2024 року в пологових будинках Одеси народилося 11 дітей – семеро хлопчиків та чотири дівчинки. Серед нових мешканців Одеси дві пари близнюків.

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