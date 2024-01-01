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Їхав на виклик до себе додому: історія порятунку сім’ї одеських пожежників

Їхав на виклик до себе додому: історія порятунку сім’ї одеських пожежників

Павло Харчевський – одеський рятувальник-оперативник, який брав участь у ліквідації наслідків практично всіх «прильотів» в Одесі. Вранці 29 грудня після масштабного ракетного удару по місту йому довелося їхати на виклик до себе додому — до будинку, де він жив із дружиною та трирічною дочкою, потрапила ворожа ракета.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в Одеській області.

29 грудня – один із найстрашніших днів у житті Павла, адже він їхав на виклик до себе додому, де перебували дружина та 3-річна дочка. Сім’я жила у будинку, до якого потрапила ракета.

Про страх, що пережив на шляху прямування, він навіть не в змозі розповісти.

Прибувши на місце, Павло побачив палаючу зруйновану хату, розбиті поверхи та їх розбиту квартиру. Як біг – пам’ятає розмито, одні думки, аби з його родиною все було добре.

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Дружина з маленькою донькою Олександрою вижили у цьому пеклі. Любов Харчевська теж працює рятівником. За словами жінки, на момент удару вони з дочкою перебували у кімнаті, яка вціліла – самої квартири практично не залишилося. Вийти було неможливо, вихід завалений, кімната наповнювалась димом. Павло зміг до них дістатися вчасно та вивів із вогню та диму.

Кохання з Олександрою оглянули медики, вони надихалися димом і були шоковані, але головне, що живі. Харчевські кажуть, що хоч і залишилися без житла, тепер ще більше цінуватимуть життя, наближаючи нашу перемогу.

Допомогти сім’ї одеських рятувальників можна, перерахувавши гроші з цього приводу: 4149 4991 3614 1320.

Нагадаємо, ранок п’ятниці 29 грудня став в Одесі жахливим і трагічним: в результаті масованої ракетної атаки, яку влаштували російські терористи, у місті повністю зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено триповерховий будинок, а також повністю вигоріло кілька поверхів у житловому комплексі, куди потрапила російська ракета.

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