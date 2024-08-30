Паралімпіада-2024: українці завоювали чотири медалі

Усі нагороди були здобуті в різних класах плавання.

Нагадаємо, 29 серпня перше «срібло» приніс нашій збірній параплавець Антон Коль на дистанції 100 метрів на спині в класі S1.

Другу медаль Паралімпіади-2024 збірній України принесла плавчиня Ганна Гонтар. Вона здобула бронзову нагороду на 50-метрівці вільним стилем у класі S6.У Токіо-2020 Анна також виграла медаль на 50-метрівці вільним стилем.

Свою дебютну медаль на Паралімпійських іграх-2024 виграла параплавчиха Ірина Пойда. Українка стала срібною призеркою на 200-метрівці вільним стилем (клас S5).

Бронзову нагороду виборов плавець Олександр Комаров на дистанції 200 метрів вільним стилем (клас S5). Для сортсмена це перша медаль на Паралімпіадах за вісім років. У Ріо-де-Жанейро він здобув золоту та бронзову нагороди.

Загалом на XVII літніх Паралімпійських іграх «синьо-жовті» виграли вже 4 медалі: 2 срібних і 2 бронзових.



Нагадаємо, з 28 серпня по 8 вересня в Парижі проходять літні Паралімпійські ігри-2024.

Україну на змаганнях у столиці Франції представляють 140 атлетів, зокрема 9 осіб – з Одеської області. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України. Вони виступлять у 17 видах спорту.