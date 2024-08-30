Паралимпиада-2024: украинцы завоевали четыре медали

Все награды были получены в разных классах плавания.

Напомним, 29 августа первое «серебро» принес нашей сборной парапловец Антон Коль на дистанции 100 метров на спине в классе S1.

Вторую медаль Паралимпиады-2024 сборной Украины принесла пловчиха Анна Гонтарь. Она получила бронзовую награду на 50-метровке вольным стилем в классе S6. В Токио-2020 Анна также выиграла медаль на 50-метровке вольным стилем.

Свою дебютную медаль на Паралимпийских играх-2024 выиграла параплавчиха Ирина Пойда. Украинка стала серебряным призером на 200-метровке вольным стилем (класс S5).

Бронзовую награду завоевал пловец Александр Комаров на дистанции 200 метров вольным стилем (класс S5). Для сортсмена это первая медаль на Паралимпиадах за восемь лет. В Рио-де-Жанейро он получил золотую и бронзовую награды.

Всего на XVII летних Паралимпийских играх «сине-желтые» выиграли уже 4 медали: 2 серебряных и 2 бронзовых.



Напомним, с 28 августа по 8 сентября в Париже проходят летние Паралимпийские игры-2024.

Украину на соревнованиях в столице Франции представляют 140 атлетов, в том числе 9 человек – из Одесской области. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины. Они выступят в 17 видах спорта.