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Паралімпіада-2024: Україна має перше «срібло»

Паралімпіада-2024: Україна має перше «срібло»

Сьогодні, 29 серпня, Україна виборола першу медаль на Паралімпіаді-2024. Перше «срібло» приніс нашій збірній параплавець Антон Коль на дистанції 100 метрів на спині у класі S1 (так кваліфікують плавців із тяжкими порушеннями рухових функцій). Це третя поспіль медаль для Коля на Паралімпіадах на дистанції 100 метрів на спині та п’ята у його кар’єрі.

Для 34-річного Антона Коля, представника Дніпра у класі S1, Паралімпіада-2024 стала третьою у кар’єрі. Українець дебютував на Паралімпійських іграх у Ріо-2016, де став дворазовим бронзовим призером: посів третє місце у плаванні на дистанціях 50 та 100 метрів на спині. А у Токіо-2020 покращив результат в обох дисциплінах – завоював дві срібні медалі.

На Паралімпіаді-2024 Коль відібрався у фінал автоматично. І був одним із семи спортсменів, які билися за медалі цього класу на цій дистанції. У фіналі Коль майже всю дистанцію плив на третьому місці, поступаючись італійцеві Франческо Беттелі. Проте на останніх 20 метрах дистанції випередив суперника та став срібним призером змагань.

Паралімпійські ігри-2024 відкрилися 28 серпня та триватимуть до 8 вересня. У змаганнях беруть участь 4400 спортсменів із 169 країн. Усього розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Україну на Паралімпійських іграх-2024 представляють 140 спортсменів – 96 чоловіків та 44 жінки, зокрема 9 осіб – з Одеської області. Вони виступатимуть у 17 видах спорту.

Джерело: Суспільне Спорт

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Редакція ПРОФІЛЬ
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