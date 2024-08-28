Паралімпіада-2024: коли відкриття та де дивитися

Де дивитись відкриття Паралімпіади-2024 онлайн

Церемонія відкриття Паралімпіади-2024 розпочнеться о 20:30 за київським часом. Її трансляцію шанувальники спорту в Україні зможуть подивитися на телеканалі та на сайті «Суспільне Спорт», а також на місцевих телеканалах «Суспільного».

Загалом упродовж усіх Ігор Громадський мовник покаже не менше 100 годин прямого ефіру з Парижа.

Церемонія відкриття Паралімпіади розпочнеться у центрі столиці Франції біля Тріумфальної арки та рухатиметься до площі Згоди. Урочистості триватимуть три години.

Нести український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 будуть 38-річна фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та 37-річний весляр Роман Полянський.

Олена із Харкова. Вона є дворазовою срібною медалісткою Ігор-2020 у фехтуванні на колісних кріслах.

Роман представляє Донецьку область. Він дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор у 2016 та 2021 роках у парних одинаках у класі PR1 – серед спортсменів із поразками опорно-рухового апарату.

Українці на Паралімпіаді-2024

Паралімпійські ігри-2024 продовжаться до 8 вересня. У змаганнях візьмуть участь 4400 спортсменів із 169 країн. Усього розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Україну на Паралімпійських іграх-2024 представлятимуть 140 спортсменів, які виступають у 17 видах спорту: 96 чоловіків та 44 жінок. Зі 140 паралімпійців, що увійшли до заявки, 101 має поразку опорно-рухового апарату, 30 – порушення зору та дев’ять – порушення розумово-фізичного розвитку.

Одеську область представлятимуть 9 спортсменів.

Для української збірної Паралімпіада у Парижі стане восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (з яких 24 «золота»), посівши 6-те місце у медальному заліку.

Білорусь та росія допущені на ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть у статусі нейтральних. Зокрема, до змагань буде допущено 85-90 росіян.

Джерело: РБК-Україна