Новини Одеси та Одеської області

Паралімпіада-2024: коли відкриття та де дивитися

Паралімпіада-2024: коли відкриття та де дивитися

Сьогодні, 28 серпня 2024 року, у Парижі відбудеться урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024. Вони відбудуться на майданчиках, які перед цим використовувалися для Олімпійських ігор.

Де дивитись відкриття Паралімпіади-2024 онлайн

Церемонія відкриття Паралімпіади-2024 розпочнеться о 20:30 за київським часом. Її трансляцію шанувальники спорту в Україні зможуть подивитися на телеканалі та на сайті «Суспільне Спорт», а також на місцевих телеканалах «Суспільного».

Загалом упродовж усіх Ігор Громадський мовник покаже не менше 100 годин прямого ефіру з Парижа.

Церемонія відкриття Паралімпіади розпочнеться у центрі столиці Франції біля Тріумфальної арки та рухатиметься до площі Згоди. Урочистості триватимуть три години.

Нести український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 будуть 38-річна фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та 37-річний весляр Роман Полянський.

Олена із Харкова. Вона є дворазовою срібною медалісткою Ігор-2020 у фехтуванні на колісних кріслах.

Роман представляє Донецьку область. Він дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор у 2016 та 2021 роках у парних одинаках у класі PR1 – серед спортсменів із поразками опорно-рухового апарату.

Українці на Паралімпіаді-2024

Паралімпійські ігри-2024 продовжаться до 8 вересня. У змаганнях візьмуть участь 4400 спортсменів із 169 країн. Усього розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Україну на Паралімпійських іграх-2024 представлятимуть 140 спортсменів, які виступають у 17 видах спорту: 96 чоловіків та 44 жінок. Зі 140 паралімпійців, що увійшли до заявки, 101 має поразку опорно-рухового апарату, 30 – порушення зору та дев’ять – порушення розумово-фізичного розвитку.

Одеську область представлятимуть 9 спортсменів.

Для української збірної Паралімпіада у Парижі стане восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (з яких 24 «золота»), посівши 6-те місце у медальному заліку.

Білорусь та росія допущені на ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть у статусі нейтральних. Зокрема, до змагань буде допущено 85-90 росіян.

Джерело: РБК-Україна

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk