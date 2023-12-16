Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: яку пораду дала Моне мама

Анекдот дня: яку пораду дала Моне мама

Доброго ранку, одесити! З початком довгоочікуваних вихідних! Якщо прогулянки по холоду вам не до душі, проведіть ці дні вдома з користю для душі та тіла, наприклад, порадуйте домочадців чимось смачненьким.

Обід у єврейській родині. Мама дає синові шматок пирога.

— Мамо, я хочу два шматочки.

— Моня, не відволікай маму, таки візьми ножа і розріж шматок на два. 

Ще анекдоти:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Одеський гумор: як життя у Зіновія Абрамовича?
    Одеський гумор: як життя у Зіновія Абрамовича?

    Доброго ранку, одесити! Новорічні свята не за горами, а до зарплати комусь ще далеко і доводиться заощаджувати. Але в будь-якій неприємній ситуації є зворотний бік, дивлячись як подивитися. Давайте брати приклад із героя нашого сьогоднішнього одеського анекдоту:

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Анекдот дня про одеського бармена
    Анекдот дня про одеського бармена

    Доброго ранку, одесити! За віконцем сьогодні не затишно, вставати з теплого ліжка не хочеться, але треба – робочий тиждень у розпалі. Зігріваємось гарячим чаєм і приступаємо до роботи з традиційним анекдотом від «Одеського життя».

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Анекдот дня: чому Абрам розлучився з Фірою
    Анекдот дня: чому Абрам розлучився з Фірою

    Доброго ранку, Одесо! Найближчим часом на нас чекають робочі будні та сіра груднева погода. Але не сумуємо, налаштовуємося на позитив, а швидко підбадьоритися зранку допоможе чашка ароматної кави та анекдот від “Одеського життя”.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Анекдот дня: якось на Привозі
    Анекдот дня: якось на Привозі

    Доброго ранку, дорогі одесити! Сьогодні у розпал робочого тижня збираємо з силами, щоб як слід підготуватися до зимових свят. До Нового року ще 19 днів, клопоту багато: купити подарунки рідним, продумати меню, позбавити своє житло від непотрібного мотлоху. А для позитивного настрою Одеське життя за традицією пропонує ранковий анекдот.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Анекдот дня: яку претензію має Сара до Яші
    Анекдот дня: яку претензію має Сара до Яші

    Привіт, Одесо, і з початком нового трудового тижня! Але незважаючи на те, що до наступних вихідних ще аж цілий тиждень, не падатимемо духом, вірно? А найкращий спосіб зарядитися відмінним настроєм та почати день на позитиві – прочитати наш традиційний одеський анекдот.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати