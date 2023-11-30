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Анекдот дня: чому шлюб Жори та Софочки приречений

Анекдот дня: чому шлюб Жори та Софочки приречений

Доброго ранку, безжурні одесити! Продовжуємо робочий тиждень, поступово наближаючись до довгоочікуваних вихідних. І нехай цей день стане для всіх нас добрим і позитивним, а всі неприємності, як дрібні, так і більші, нехай дістаються ворогові.

— Розо Марківно, як вам весілля Жори та Софочки?

— Скажу, що це ненадовго…

-Чому ви так вирішили?

-Я познайомилася і з мамою нареченого, і з мамою нареченої. Вони зовсім не підходять один одному!

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