Анекдот дня: чому шлюб Жори та Софочки приречений

Доброго ранку, безжурні одесити! Продовжуємо робочий тиждень, поступово наближаючись до довгоочікуваних вихідних. І нехай цей день стане для всіх нас добрим і позитивним, а всі неприємності, як дрібні, так і більші, нехай дістаються ворогові.
— Розо Марківно, як вам весілля Жори та Софочки?
— Скажу, що це ненадовго…
-Чому ви так вирішили?
-Я познайомилася і з мамою нареченого, і з мамою нареченої. Вони зовсім не підходять один одному!
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