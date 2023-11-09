Анекдот дня: чому Моня не дарує Цилі квіти?

Доброго ранку, одесити! Четвер набуває своїх прав і до кінця робочого тижня залишається два дні. Тому плани про теплий плед та книжку залишаємо на вихідні, а зараз бадьоримося чашкою кави та посміхаємось ранковому анекдоту від “Одеського життя”.
– Моня, чому ти не даруєш мені квіти?
– Цилю, я подарував тобі весь світ! Іди нюхай квіти на вулицю!
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