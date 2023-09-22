Анекдот дня: як Хаїм зрозумів, що Сара створена для нього

Доброго ранку, дорогі одесити! Прокидаємося, збираємось і йдемо на роботу зустрічати останній робочий день тижня. А щоб день почався з позитиву, ми пропонуємо традиційний ранковий анекдот.
Коли вранці Сара продала подарований їй увечері букет, Хаїм зрозумів: це таки його жінка.
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