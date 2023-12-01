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Кадровые изменения в Одессе: важный департамент получил нового руководителя

Директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских уволилась по соглашению сторон. Теперь вопросами городского хозяйства будет заниматься Леонид Гребенюк.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэрии.

Наталья Мостовская уволена с должности директора департамента городского хозяйства на основании ее заявления и представления вице-мэра Александра Филатова.

«Уволить Мостовских Наталью Ивановну с должности директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета, по соглашению сторон, в соответствии с пунктом 1 статьи 36 КЗоТ Украины, 30 ноября 2023 года», — сказано в распоряжении.

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Наталья Мостовская руководила городским ЖКХ с декабря 2020 года, до этого работала в департаменте заместителем директора. До этого она была заместителем директора департамента, пока им руководил Дмитрий Жеман. Когда же он пошел на повышение и стал заместителем мэра, Мостовских получила его должность.

Леонида Гребенюка на новую должность его перевели из департамента земельных ресурсов, где он являлся начальником управления государственного контроля за использованием и охраной земель.

В распоряжении отмечено, что новому главе департамента назначили надбавку в размере 50% от должностного оклада.

Также известно, что в 2017 году Гребенюк являлся первым заместителем председателя Лиманской РГА Одесской области.

Напомним, на сессии горсовета 29 ноября стало известно, что с должности уходит первый вице-мэр Сергей Тетюхин — он мобилизуется в ряды ВСУ. А в начале октября мэр Геннадий Труханов уволил своего заместителя Дмитрия Жемана с занимаемой должности и назначил советником депутата горсовета Лилию Леонидову.

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