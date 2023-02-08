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Одесские депутаты провалили голосование за двух новых замов мэра Труханова

Одесские депутаты провалили голосование за двух новых замов мэра Труханова

Сегодня, 8 февраля 2023 года, депутаты Одесского горсовета отказались утверждать на должности новых замов мэра Геннадия Труханова первого вице-мэра Сергея Тетюхина и вице-мера Александра Филатова.
Об этом стало известно с заседания сессии горсовета.

Первым вице-мэром должен был стать заммэра Сергей Тетюхин. На этой должности он должен был заменить Михаила Кучука, который уволился в начале января. Сейчас он является исполняющим обязанности вице-мэра, но при этом по-прежнему занимается вопросами транспорта, экономики и международного сотрудничества.

Также не утвердили в должности вице-мэра и и.о. Александра Филатова, ныне являющегося и директором департамента земельных ресурсов, курируя строительную отрасль, которую ранее опекал Кучук.

За принятие этого решения проголосовали всего 30 депутатов при необходимых 33 голосах.

Как одесские депутаты голосовали за новых вице-мэров

Уже после голосования мэр по просьбе одного из депутатов попытался вернуться к переголосованию, но решение о повторном голосовании народные избранники и в этот раз провалили.

Всего в сессионном зале было чуть менее 40 депутатов.

Стоит отметить, что это первый случай за время каденции мэра Геннадия Труханова, когда депутаты не поддержали назначение кандидатов на пост его заместителей.

Так, назначение Тетюхина и Филатова демонстративно не поддержала фракция «Европейская Солидарность».

В то же время тот факт, что замов официально не утвердили, не помешает им продолжить работать с приставкой «и.о.».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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