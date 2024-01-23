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Звичайний одеський комунальник отримав високу нагороду від президента

Звичайний одеський комунальник отримав високу нагороду від президента

Комунальника з Одеси Валерія Лукашова президент України нагородив медаллю “За врятоване життя”. Адже 29 грудня 2023 року Валерій Лукашов був одним із перших, хто кинувся рятувати людей до триповерхівки, яку зруйнувала російська ракета.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Як розповіли у міськраді, того трагічного для Одеси ранку пан Валерій опинився одним з найперших на місті прильоту російської ракети у триповерхівку на вул. Картамишівській.

Будинок після влучання ракети

Будинок був зруйнований, охоплений полум’ям. Але люди, що були всередині, не могли звідти евакуюватися, бо двері було пошкоджено та вихід заблоковано.

Але Валерій Лукашов, ризикуючи власним життям, почав допомагати евакуйовувати дітей, яких йому батьки передавали через вікна.

Валерій Лукашов

Валерій Лукашов, комунальник.

Коли біля будинку з’явилися рятувальники, то комунальник допоміг розблокувати вихід для евакуації людей з підвалу будинку.

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У міськраді повідомили, що Валерій Лукашов понад 10 років працює слюсарем-сантехніком 3-го розряду виробничої дільниці №3 ЖКС «Хмельницький», що розташована на вул. Середній.

Також була нагороджена Марія Татарова – вона отримала відзнаку президента «За оборону України». Вона брала безпосередню участь в аварійно-відновлювальних роботах та ліквідації наслідків ворожих атак на Одесу.

Татарова Марія

Марія Татарова, майстриня КП “Міські дороги”.

Пані Марія працює на посаді майстрині виробничого структурного підрозділу №7 КП «Міські дороги». У комунальному підприємстві вона працює з  2006 року. Спочатку була  прибиральницею територій, а з 2008 року – майстринею.

Довідка.

Медаль «За врятоване життя» — державна нагорода України для нагородження громадян України, іноземців та осіб без громадянства за врятування життя людини, активну благодійну, гуманістичну та іншу діяльність у справі охорони здоров’я громадян, запобігання нещасним випадкам з людьми.

Нагородження медаллю «За врятоване життя» провадиться указом Президента України.

Медаль «За врятоване життя» виготовляється зі срібла і має форму круга діаметром 32 мм.

Відзнака Президента України «За оборону України» — державна нагорода України — відзнака Президента України, що встановлена для нагородження військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, членів добровольчих формувань територіальних громад, працівників центральної та місцевої влади, підприємств, установ та організацій, волонтерів, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та активно сприяли виконанню таких заходів.

Відзнака виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям і має форму круга діаметром 35 мм. Разом із відзнакою вручається відповідний диплом встановленого зразка формату А4.

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